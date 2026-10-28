Localiza FEM a una adolescente que contaba con reporte de ausencia en la ciudad de Chihuahua

Oficiales de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM), localizaron sana y salva a la adolescente de iniciales B.V.R. de 12 años de edad, quien contaba con reporte de ausencia en la ciudad de Chihuahua.

La localización se llevó a cabo, hoy miércoles, en la colonia Laderas de San Guillermo, en el municipio de Aquiles Serdán, luego de que su familia la reportara como ausente, la noche de ayer martes.

Durante la entrevista ministerial, dio a conocer que no fue víctima de algún delito y que su ausencia fue voluntaria.

Esta representación social agradece a la sociedad y medios de comunicación, la difusión de las pesquisas para la optimización de las labores de búsqueda y localización de las niñas, adolescentes y mujeres en la entidad.