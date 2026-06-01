Lo sentencian a 55 años de prisión por asesinar a dos hermanos en Ciudad Juárez

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo una sentencia condenatoria de 55 años de prisión, dictada en contra de José Rodrigo J. C., alias “El Piti”, al ser encontrado responsable del delito de homicidio calificado, cometido a dos hermanos, cuyos cuerpos fueron localizados en el año 2023.

En el juicio oral, un agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Vida, demostró la participación del ahora sentenciado, en los hechos suscitados el 29 de mayo de 2023, al interior de un domicilio de la calle Río Belén del Fraccionamiento Villas de Alcalá, en Ciudad Juárez.

Las investigaciones ministeriales, establecieron que José Rodrigo J. C., en compañía de diversas personas, privó de la vida a Francisco Daniel B. R. y a Christian Alberto B. R., siendo la causa de muerte de ambos, asfixia por estrangulamiento.

Posteriormente, trasladaron y abandonaron los cuerpos de las víctimas a una instalación abandonada de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, ubicada en el cruce de las Avenidas Acacias y Jesús Macías, en el citado fraccionamiento.

José Rodrigo J. C., fue detenido con una orden de aprehensión que se le cumplimentó por los citados hechos el 2 de diciembre de 2023, captura en la que se contó con la colaboración de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano.

En la audiencia de individualización de sanciones, el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, dictó la condena que José Rodrigo J. C., purgará en prisión, además de que realizará el pago de la reparación del daño correspondiente a la indemnización por muerte y gastos funerarios por ambas víctimas.