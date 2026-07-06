Lleva Manque Granados Sabadito Emprendedor a familias de Villa Juárez

La diputada federal Manque Granados realizó el duodécimo Sabadito Emprendedor para promover el autoempleo y la cercanía entre vecinos, en esta ocasión en el Centro Comunitario de Villa Juárez.

Con esta iniciativa, facilitadores del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (ICATECH) de Gobierno del Estado imparten talleres útiles de manera gratuita para el autoempleo, con el fin de promover oportunidades de emprendimiento que beneficien a la economía familiar.

“Venimos, como todos los sábados, con un nuevo taller; en esta ocasión, de decoración con globos, una actividad que abre puertas al emprendimiento para graduaciones, festejos de verano y celebraciones durante todo el año, con la finalidad de que las familias puedan generar un ingreso extra”, describió Manque Granados.

Explicó que el programa del Sabadito Emprendedor busca darles herramientas a los asistentes para que puedan iniciar su negocio, organizarse entre vecinos y adquirir conocimientos en manejo financiero, ahorro y en el cálculo de gastos y ganancias para crecer de manera sostenida.

Reiteró que la grandeza de Chihuahua surge desde las familias y sus comunidades. La tarea de los representantes y autoridades es entregar las herramientas para que las personas se abran camino a mejores oportunidades.

Agradeció a ICATECH, así como al Gobierno Municipal y demás instituciones del Gobierno del Estado que hacen posible estos talleres

Para conocer a cuáles colonias irá “Sabadito Emprendedor” y gestionar otros servicios, Manque Granados puso a disposición el Whatsapp 614 247 1571, y sus redes sociales:

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