A través del Ministerio Público Itinerante

Con el propósito de facilitar el acceso a la justicia y garantizar atención directa a los habitantes de las comunidades más alejadas de la entidad, personal de la Fiscalía de General del Estado, llevó los servicios del programa Ministerio Público Itinerante a la comunidad de Agua Azul, en el municipio de Guachochi.

Durante la jornada, Agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Sur atendieron a la ciudadanía con la recepción de denuncias, seguimiento a carpetas de investigación y ofrecieron asesoría jurídica a quienes solicitaron estos servicios.

Asimismo, como parte de las acciones para garantizar el desarrollo de esta actividad en condiciones de seguridad, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, del Ejército Mexicano y de la Dirección de Seguridad Pública Municipal brindaron resguardo durante la jornada, y proporcionaron apoyo para el traslado de los usuarios que así lo requirieron.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado confirma su compromiso de acercar los servicios de procuración de justicia a todos los sectores de la población, especialmente a quienes habitan en comunidades de difícil acceso, fortaleciendo así la atención y cercanía con la ciudadanía.