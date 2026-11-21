Una camioneta Nissan X-Trail se incendió en el exterior de un taller ubicado sobre la calle Provincia 18 de Marzo, entre Otilio Montaño y Tierra y Libertad, en la colonia Revolución, lo que movilizó a elementos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo posiblemente sufrió un cortocircuito que provocó que comenzara a arder en llamas. El fuego también ocasionó daños por calor y radiación a otra camioneta Nissan X-Trail y a un automóvil Nissan Sentra, los cuales se encontraban a un costado y estaban en reparación dentro del establecimiento.

Agentes de la Policía Municipal aseguraron la zona, mientras que elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos realizaron las maniobras para sofocar el incendio. Personal correspondiente lleva a cabo los peritajes e investigaciones para determinar las causas exactas del siniestro.