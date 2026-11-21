Guasave, Sinaloa.- La noche de este viernes 20 de noviembre estuvo marcada por el enfrentamientos a balazos, ataques desde helicópteros militares, vehículos incendiados en carreteras en el norte de Sinaloa, en medio de un fuerte operativo federal que habría dejado importantes bajas entre integrantes de grupos armados.

Entre las versiones que comenzaron a circular destaca el abatimiento de Serafín, señalado como sobrino de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como el “Chapo Isidro”. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado su fallecimiento ni dado a conocer oficialmente la identidad de las personas que habrían perdido la vida durante los operativos.

También se informó sobre la supuesta captura del propio “Chapo Isidro”, de 44 años, quien presuntamente habría resultado herido y fue trasladado a un hospital bajo fuerte, dispositivo de seguridad por parte de las fuerzas federales.

Uno de los episodios más impactantes quedó registrado en videos difundidos durante la jornada, donde se observa cómo una aeronave militar abre fuego desde el cielo contra dos unidades con blindaje artesanal, conocidas como vehículos “monstruo”.

Asimismo, circularon imágenes de civiles armados trasladando personas lesionadas a hospitales particulares, donde también fueron captados individuos portando armas y dando instrucciones.

La violencia se extendió más allá de Guasave. Sobre la carretera México 15 y distintos puntos del corredor que comunica a Los Mochis con Guamúchil se registraron reportes de unidades incendiadas y movimientos de corporaciones federales.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó que personal federal fue agredido en Guasave, situación que provocó la intervención del Grupo Interinstitucional y el despliegue de elementos por tierra y aire.

Ante el riesgo para la población, las autoridades solicitaron a los habitantes permanecer resguardados, evitar las zonas donde se desarrollaban los enfrentamientos y no circular por las vialidades afectadas.

Pese a la magnitud del operativo y las imágenes que comenzaron a difundirse, continúa sin conocerse el saldo oficial de personas abatidas, heridas o detenidas.

La posible captura del “Chapo Isidro” y la versión sobre la muerte de su sobrino Serafín permanecen pendientes de confirmación por parte de las autoridades federales.