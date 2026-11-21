A pesar de que había un acuerdo previo para que acudieran este viernes a la Cámara de Diputados, donde entregarían un documento a la Mesa Directiva del recinto, los integrantes de la comisión de jubilados no fueron recibidos hoy en San Lázaro, denunció la vocera de dicho movimiento, Alejandra Almorejo.

En sentido contrario, fuentes legislativas aseguraron que no existía un acuerdo para recibir hoy a los inconformes, sino “tentativamente el lunes”, día en que -a petición de los jubilados- podrían ser recibidos a solas por el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara, Raúl Bolaños Cacho (PVEM).

Como se informó en este diario, los empleados en retiro bloquearon ayer jueves durante alrededor de cuatro horas todos los accesos del Palacio Legislativo, para protestar por el nuevo rechazo a su demanda de resarcir las ayudas económicas mensuales de 11 mil 900 pesos que se les retiraron desde abril pasado.

Para aumentar la presión a las autoridades, Almorejo y otras dos mujeres adultas mayores utilizaron cinta adhesiva para “pegarse” a la puerta de la oficina de Bolaños Cacho, hasta conseguir que sus demandas fueran atendidas.

Alrededor de las 19:30 horas de ayer, el bloqueo fue levantado, luego de que los jubilados aseguraran que habían conseguido el acuerdo de que hoy serían recibidos a las 14 horas en las oficinas de Bolaños para entregar un documento en el cual plantearían tres propuestas de solución al conflicto.

Entre ellas está mantener el numeral 23 de su convenio de prestaciones, que implica el pago de las mencionadas ayudas económicas, pero “bajo circunstancias especiales”, y sin llegar a “un crecimiento estratosférico”. Además, las autoridades se comprometieron a reiniciar los diálogos con las inconformes el próximo lunes.