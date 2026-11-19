La respuesta surge después de que un grupo de exconsejeros propusieron que se nombren las 11 consejerías que integran al organismo electoral

Por Martín EnriquezSeguirEscucharPuntos claveResumeLegisladores de la 4T rechazaron la propuesta de renovar a todo el Consejo General del INE. Crédito: INE

18 Nov, 2026 05:40 p. m. MX

Este miércoles, coordinadores y diputados de la alianza oficialista calificaron como “innecesaria” la renovación del total del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

La propuesta en cuestión fue hecha por los expresidentes del INE y del extinto Instituto Federal Electoral (IFE). Incluso los diputados cuestionaron la “calidad moral” de estos para hablar del órgano autónomo.

Legisladores de la 4T descartaron que se integre un nuevo Consejo General del INE

Uno de los que se expresó al respecto fue el presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Raúl Bolaños Cacho-Cué, quien consideró que sería difícil que las bancadas se pusieran de acuerdo para designar a 10 consejeros electorales, cuando no han podido hacerlo en torno a la designación de quien reemplazará a la exconsejera presidenta,Guadalupe Taddei Zavala.

Desde el punto de vista de Bolaños, es innecesario renovar todo el Consejo General del INE, no solo porque el proceso electoral 2026-2027 ya está en marcha, sino porque aún cuando hay 10 consejerías, la institución funciona.

“Si no nos hemos puesto de acuerdo, imaginen, en el nombramiento de la presidencia sustituta, vamos a hablar de nombrar 10 más. Si estamos diciendo que hay estabilidad ahora con los 10 consejeros para qué generar más inestabilidad. Vamos paso por paso. Primero pongámonos de acuerdo en el nombramiento de la presidencia sustituta”, dijo el también diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).