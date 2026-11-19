Chihuahua, Chih. — Un aparatoso accidente vial terminó en volcadura en el cruce de la avenida Romanza y la calle Verona, luego de que una camioneta cerrada impactara de costado a un automóvil Chevrolet Cruze que circulaba en sentido de sur a norte. Tras provocar el choque metros antes de llegar a dicha intersección, el conductor responsable se dio a la fuga con rumbo desconocido.

A causa del fuerte golpe lateral, el tripulante del sedán perdió el control del volante y se proyectó directamente contra el camellón central. En su trayectoria, el vehículo derribó una luminaria de alumbrado público y finalmente terminó volcado sobre su toldo encima del mismo camellón.

A pesar de lo aparatoso del percance, el conductor del Chevrolet Cruze resultó únicamente con lesiones leves que no ameritaron su traslado de urgencia a un hospital. Elementos de la Policía Vial acudieron al sitio para abanderar el tráfico y levantar el reporte correspondiente para deslindar responsabilidades.