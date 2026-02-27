Llama Canaco a comercios cerrar durante marcha del 8M; respetamos manifestación, reitera

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto Rodríguez dio a conocer un llamado a los comercios a prevenir y cerrar comercios durante la marcha del 8 de marzo, así como señalar que respetan el movimiento feminista.

“No nos oponemos a las manifestaciones que son genuinas y originales, lo que siempre nos vamos a manifestar en contra es a la agresión, violencia y a las cosas que de alguna manera afecten la vida y el tránsito de las demás personas, esperamos que esta marcha sea más tranquila, más prudente, que las mujeres se manifiesten por la causa que tienen”, comentó.

Asegura que las mujeres que participan en estas marchas tienen razón, sin embargo no deben afectar a terceras personas ya que muchos apoyan las causas, pide respeto para los comercios evitando que se presenten daños

“Que los comerciantes sean prudentes, que de alguna manera vean una posible afectación pues cierren las puertas por un momento para que no se vean afectados, ya que muchas personas se envalentonan”, comentó.

Cabe destacar que este año el Día Internacional de la Mujer, se llevará a cabo en domingo por lo cual serán pocos los comercios que trabajen por la tarde en el tramo de la Avenida Universidad, sin embargo el centro de la ciudad si tendrá comercios abiertos.