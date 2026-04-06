Llama Alex Domínguez a atender con urgencia demandas de transportistas y campesinos

Ante el paro nacional por parte de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua y diputado federal, Álex Domínguez, hizo un llamado al Gobierno Federal para atender de manera urgente las demandas del sector transportista y de los productores del campo, privilegiando el diálogo y la construcción de soluciones que eviten afectaciones a las actividades productivas del país.

El legislador priista señaló que la situación que enfrentan miles de transportistas en México refleja una crisis profunda derivada de la inseguridad en carreteras, el incremento en los costos de operación, así como la falta de condiciones adecuadas para desempeñar su trabajo con seguridad y dignidad.

Alex Domínguez subrayó que el transporte de carga es un pilar fundamental para el funcionamiento de la economía nacional, ya que de este sector depende el abasto de mercancías, alimentos y productos en todo el país.

“Es indispensable que el Gobierno Federal escuche y atienda las legítimas demandas de los transportistas y del sector campesino.

México no puede permitirse una paralización de sus actividades productivas. Se requiere diálogo, acuerdos y soluciones inmediatas que garanticen seguridad en las carreteras, condiciones justas de operación y apoyo a quienes sostienen buena parte de la economía nacional”, expresó.

Asimismo, destacó que la inseguridad en las carreteras, los robos, extorsiones y la falta de acciones efectivas por parte de las autoridades han colocado al sector transportista en una situación crítica que debe atenderse con seriedad y responsabilidad.

El dirigente estatal del PRI reiteró que desde su posición como diputado federal continuará impulsando iniciativas y gestiones que fortalezcan al sector productivo del país, particularmente al transporte de carga y al campo mexicano, los cuales son esenciales para el desarrollo económico y la estabilidad social de México.

Finalmente, Alex Domínguez insistió en que el camino debe ser el diálogo abierto y respetuoso entre autoridades y sectores productivos para encontrar soluciones que beneficien a todos los mexicanos.