Liverpool “con serio interés” por Mora, indican medios británicos 

El Liverpool de la Premier League de Inglaterra sería uno de los clubes interesados en fichar a Gilberto Mora, la joven joya mexicana del futbol, por la cual, de acuerdo con medios británicos, el Tijuana pediría unos 52 millones de dólares. El club europeo replicó en su portal oficial una nota del medio inglés Team Talk, enfocado en deportes, en la cual aseguró que los Reds tienen un “serio interés” en el joven tricolor e incluso se habría puesto en contacto con sus representantes.

Aunque el plantel inglés retomó la nota también hizo una aclaración: “Esta historia se ha reproducido en los medios de comunicación. No representa necesariamente la posición del Liverpool Football Club”.

El portal británico Football Insider también indicó que el club Tijuana pediría al menos 30 millones de libras esterlinas al tiempo que los costos de la operación podrían alcanzar unos 40 millones de libras (52 millones de dólares) por el joven mediocampista. Además, podría incluir ciertas cláusulas para obtener beneficios en un futuro por la salida de Mora.

Tem Talk también señaló que clubes como el Borussia Dortmund y el Benfica han tenido conversaciones con Rafaela Pimienta, representante de Mora. Incluso, el Real Madrid y el Barcelona también dan seguimiento al joven mexicano para estar al tanto de su evolución.

Gilberto Mora robó reflexiones desde que debutó a los 15 años de edad en 2024 con el Tijuana, tras el impulso del técnico Juan Carlos Osorio. Su buen desempeño lo llevó a conseguir un puesto en la selección mexicana durante el Mundial 2026, el cual fue una vitrina para que varios planteles internacionales confirmaran su capacidad futbolística.

El joven mediocampista cumplirá los 18 años el 14 de octubre y a partir de esa fecha podrá fichar con clubes europeos al alcanzar la edad mínima impuesta por la FIFA para las transferencias internacionales de los jugadores.

Por ahora, Mora, de 17 años, entrenó con la selección mexicana sin inconvenientes en Nueva Jersey después de que versiones periodísticas indicaron que tuvo una molestia en un tobillo por lo que se espera su participación en el partido del sábado contra Estados Unidos.