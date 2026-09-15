JD Vance volvió a confrontar a un manifestante; ahora durante acto de campaña en Kansas

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, volvió a confrontar este lunes a un manifestante que interrumpió su discurso durante un acto de campaña de las elecciones de mitad de mandato en Kansas y ordenó su retiro del recinto.

El episodio fue confirmado por el propio Vance, quien difundió en X un fragmento del momento acompañado con la leyenda “Adiós!”.

“La última vez que di un discurso y tuvimos a un tipo que interrumpía, tuvo la cortesía de traer una bandera mexicana para que supiéramos cuál era su postura”, enfatizó Vance.

Durante su intervención, el vicepresidente recordó un incidente distinto ocurrido días antes, en la convención de medio término del Comité Nacional Republicano (RNC) en Dallas, Texas, cuando otro manifestante interrumpió su discurso mientras ondeaba una bandera mexicana.

En aquella ocasión, Vance respondió al manifestante: “Si tanto amas a México, vete para allá. Yo te compro el boleto de avión”. El vicepresidente volvió a aludir al episodio al confrontar al inconforme en Kansas, sin que se trate de la misma persona ni del mismo acto.