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Latin Grammy 2026: lista completa de ganadores, los artistas que se llevaron el gramófono

La música latina celebra a sus grandes figuras en Las Vegas. Conoce quiénes triunfaron en los Latin Grammy 2026 y qué artistas se llevaron los premios más importantes de la noche.

Latin Grammy 2026: lista completa de ganadores,

La edición número 27 de estos premios, organizados por la Academia Latina de la Grabación, reúne a figuras consolidadas y nuevas voces de la música en español y portugués. Entre los nombres que llegaron como favoritos destacaron Rosalía, Karol G, Mon Laferte, Jorge Drexler, Silvana Estrada y CA7RIEL & Paco Amoroso, además del mexicano Édgar Barrera, quien encabezó las nominaciones. 

Mejor Canción de Rock

  • Destruirse – Viniloversus
  • Ego – The Warning – GANADORAS
  • Las Fuerzas Armadas Del Amor – Fito Paez
  • Montserrat – Draco Rosa
  • Rojo Profundo – Dillom

Mejor Álbum de Música Tejana

  • Mi Gran Noche – Raphael En La Voz De Kevin Aguilar
  • 3 – Destiny Navaira
  • Le Seguiremos – Jay Pérez
  • Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo) – Bobby Pulido – GANADOR
  • Capítulo 8 – Vilax

Mejor Álbum de Música Popular/ Música Afro-Portuguesa Brasileña

  • Criolo, Amaro e Dino – Criolo, Amaro Freitas, Dino d’Santiago – GANADOR
  • Vende-se Lembrança – Pedro Emílio
  • Améfrica – Bia Ferreira
  • Afim – Zé Ibarra
  • Eita – Lenine

Mejor Interpretación de Música Electrónica

  • Beto’s Horns – Fred Remix – CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred again.. – GANADORES
  • Armándola De Pedo – Kinky
  • Circular – Peces Raros featuring Nick Warren
  • Motopirueta – Soucream & Mazzarri
  • III. Ojalá! – Bronquio Remix – Violeta & Bronquio

Mejor Álbum Merengue/Bachata

  • Música Para Bailar – Fariana
  • Todo Llega – Manerra
  • No Era El Plan – Gabriel Pagán
  • Oye Eta Vaina – Covi Quintana
  • Chula – Techy – GANADORA

Mejor Álbum de Salsa

  • Invicto – Charlie Cruz
  • El Alma En Clave – Luis Enrique – GANADOR
  • El Relevo – Luis Figueroa
  • Más Que Palabras – Grupo Niche
  • Malportada – Nathy Peluso

Mejor Álbum Pop Tradicional

  • Amorío – Esteman, Daniela Spalla
  • Puerta Abierta – Kany García
  • Yo Canto 2 – Laura Pausini – GANADORA
  • TQ+ – Reik
  • Querida Yo – Yami Safdie

Mejor Álbum de Música Banda

  • Tequila y Guaro – Luis Ángel “El Flaco”
  • Piratita – Banda Los Recoditos
  • Piedras A La Luna – Eden Muñoz – GANADOR

Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz

  • Folklore – Caracas Trio
  • Paco De Lucia Music For Big Band – Alex Conde
  • Verve – Lívia Mattos
  • Gonzalo Plays Pino – Gonzalo Rubalcaba – GANADOR
  • Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard – Miguel Zenón Quartet

Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum

  • Boas Novas – Zeca Veloso
  • Esgotada – Tiê
  • Lux (Complete Works) – Rosalía – GANADOR
  • Marco – Marco Baptista
  • Taracá – Jorge Drexler

Compositor del Año

  • Edgar Barrera: Como De Sol A Sol (Rawayana, Carín León, Grupo Frontera); Dando Vueltas (Rauw Alejandro); Después De Ti (Karol G, Greg Gonzalez); ni pedo (Peso Pluma, Tito Double P); Para Que Seas Feliz (Ricardo Montaner).
  • Iván Gámez: Cuento De Nunca Acabar (Carlos Rivera, Ana Bárbara); Donde Estés, Donde Estoy (Carlos Rivera, Marisela); Hiere (Adrian Cota); La Morrita (Xavi, Carín León); La Que Se Fue, Se Fue (Christian Nodal); No Capea (Xavi Featuring Grupo Frontera); Ojitos Bellos (Grupo Frontera); Olvídate (Carín León); Tú Ni En Cuenta (Banda Ms De Sergio Lizárraga, Manuel Turizo).
  • Yoel Henriquez: 5 Minutos (Luis Figueroa); El Amor y Sus Consecuencias (GALE); Loco Enamorado (Fonseca); Me Veía (Alejandro Sanz); Mi Norte & Mi Sur (Diego Torres, Eden Muñoz).
  • Jenni Mosello: Desgraça (Anitta); Doce Feito Caramelo (IZA); Muda Tudo (Dani Black); Rua Da Saudade (Bárbara Bandeira).
  • Sara Schell: A La Niña Que Fui (Kany García); Ahí Estabas Tú (Fonseca); Barco De Papel (Fonseca); Bendito (Rawayana); Si Te Vas (J Balvin, Jay Wheeler); Vas A Quedarte (Diego Torres, Manuel Carrasco). – GANADORA

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

  • Jorgito – Jorge Celedón y Víctor Nain Jr.
  • Vallenato Social Club – Gusi
  • Corazón Ausente – Ke Personajes
  • El Tiempo Perfecto – Karen Lizarazo
  • El Último Disco Vol. 1 – Carlos Vives – GANADOR

Mejor Canción Tropical

  • Crayola – Danny Ocean
  • Latino – Yeisy Rojas Featuring Manolito Simonet & Ricardo Amaray
  • Nombre y Apellido – Luis Enrique, De La Ghetto -GANADORES
  • Realidad-Es – Grupo Niche – GANADOR
  • Todo Llega – Manerra

Mejor Arreglo

  • Juanito Alimaña – Dani Barón y Henry Villalobos
  • Dando Y Dando – Luis Enrique – GANADOR
  • Sonho Inca – Guilherme Rondon, Rafael Beck E Felipe Montanaro
  • A Deriva (Adrift) – Felipe Salles Featuring Tatiana Parra
  • Cazadero’s March – Utupe Oficina Sonora, Mônica Salmaso, Teco Cardoso e Davi Fonseca

Mejor Álbum Pop Contemporáneo

  • KM0 – Pablo Alborán
  • Instrucciones Para Ser Feliz – Monsieur Periné
  • (Enamorada) – nic
  • Todo Puede Convertirse En Canción – Debi Nova
  • ¿Y Ahora Qué +? – Alejandro Sanz – GANADOR

Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa

  • Resistência! Ao Vivo no Circo Voador – Black Pantera
  • Let It Burn / Deixa Arder – Chico Chico
  • Rádio Love Nacional – Detonautas
  • foto em grupo – FOTO EM GRUPO
  • CARRANCA – Urias – GANADORA

Mejor Álbum Cristiano en Portugués

  • Primeiro (Ao Vivo) – Ziza Fernandes
  • Avenida Do Arrependimento – Thalles Roberto
  • Betel (Ao Vivo) – Eli Soares – GANADOR
  • O Que Atravessa O Peito – Verboemcarne
  • Shuv – Victin

Mejor Interpretación Urbana

  • Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Bizarrap & Daddy Yankee
  • La Villa – Ryan Castro, Kapo & Gangsta
  • Se Lo Juro – Feid
  • Dile Luna – Karol G featuring Eddy Lover
  • Gil – Milo J featuring Trueno – GANADORES

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

  • Mi Suerte Es Ser Mexicano II – Pepe Aguilar
  • La Fernández – Camila Fernández – GANADORA
  • La Voz De Mi Trompeta (50 Años) – Mariachi Sol De México De José Hernández
  • Bandera Blanca – Christian Nodal

Mejor Canción de Raíces

  • El Alma Mía – Silvana Estrada
  • El tambor chico – Jorge Drexler & Rueda De Candombe – GANADORES
  • La Puñalá – Andre
  • Spiritual Energies – Eli Alvarado
  • Urano – Nathasha Bravo, Jorge Glem & Elvis Martínez

Mejor Álbum Cantautor

  • Improviso – Djavan
  • Taracá – Jorge Drexler – GANADOR
  • Vendrán Suaves Lluvias – Silvana Estrada
  • Musas en Mi – Arath Herce
  • FEMME FATALE – Mon Laferte

Mejor Canción en Lengua Portuguesa

  • Águas de um mar azul – Urias
  • Memória – Rosalía & Carminho
  • No vento de nós – Criolo, Amaro Freitas & Dino D’Santiago
  • Sua onda – Marisa Monte
  • Viver e morrer de amor na América Latina – Johnny Hooker & Ney Matogrosso – GANADOR

Mejor Canción Urbana

  • Buenos Términos – Rauw Alejandro
  • Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Bizarrap & Daddy Yankee – GANADORES
  • Por Si Mañana No Estoy – Omar Courtz
  • Reliquia Do 2T – Varios Artistas
  • Yo y Tú – Beéle, Ovy On The Drums & Quevedo

Mejor Album de Música Alternativa

  • CUERPOS, Vol. 1 – Babasonicos
  • DESDE EL COMA – BRUSES
  • FREE SPIRITS – CA7RIEL & Paco Amoroso
  • Demian – Teo Planell
  • LUX (Complete Works) – Rosalía -GANADORA

Mejor Canción Alternativa

  • Ante la duda, baila – Jorge Drexler – GANADOR
  • BUGAMBILIA – Francisca Valenzuela
  • El Reset – Dante Spinetta
  • QUERIDA AMALIA – BRUSES
  • 1:30 – Mon Laferte

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

  • Antisistema – J Noa & Trooko – GANADORES
  • El Pana Deiby – Akapellah
  • Gohan y Goku – Arcangel
  • Mono – Tokischa & Kase.O
  • Poder – Feid & Lil Supa

Mejor Canción Pop

  • A La Niña Que Fui – Kany García
  • Amarillo – Joaquina
  • (favorito) – nic
  • La Perla – Rosalía featuring Yahritza y Su Esencia – GANADORA
  • Melancolía – Mon Laferte

Mejor Interpretación Reggaeton

  • Contrabando – Rauw Alejandro, Wisin & Ñengo Flow
  • Choque – Bad Gyal featuring Chencho Corleone
  • Verano Rosa – Karol G featuring Feid – GANADORES
  • Una Aventura – Ozuna
  • Uñas Afiladas – Sofía Reyes & Luísa Sonza

Mejor Álbum de Rock

  • A La Mitad – Beta
  • Malicia – Mägo De Oz
  • Ceremonia – 1915
  • Shine – Fito Paez – GANADOR
  • La Frontera – Viniloversus

Álbum del Año

  • EQUILIBRIVM – Anitta
  • Free Spirits – C47RIEL & Paco Amoroso
  • Taracá – Jorge Drexler
  • Vendrán suaves lluvias – Silvana Estrada
  • Tropicoqueta – Karol G
  • Femme Fatale – Mon Laferte
  • Muda – Carín León
  • La vida era más corta – Milo J
  • ¿Dónde es el after? – Rawayana
  • LUX (complete works) – Rosalía

Canción del Año

  • Coleccionando heridas – Karol G y Marco Antonio Solís
  • ¿Cómo se ama? – Jorge Drexler
  • Dime – Silvana Estrada
  • Femme Fatale – Mon Laferte
  • Hasta Jesús tuvo un mal día – CA7RIEL & Paco Amoroso featuring Sting
  • Humano – Juanes y Vivir Quintana
  • La Perla – Rosalía featuring Yahritza y su esencia
  • Mi gran amor – Santana featuring Becky G
  • Nilo – Zanna
  • Solifican12 – Milo J

Mejor Nuevo Artista

  • Delilah
  • FABIAN
  • Loulu Gilberto
  • Arath Herce
  • Macario Martínez
  • maye
  • Sofia Monroy
  • Kendall Peña
  • Dora Sanches
  • ARIA VEGA
  • Zeca Veloso

Grabación del Año

  • ¿Cómo se ama? – Jorge Drexler
  • Dime – Silvana Estrada
  • Coleccionando heridas – Karol G y Marco Antonio Solís
  • Femme Fatale – Mon Laferte
  • Desde que te tengo – Carín León
  • La Perla – Rosalía featuring Yahritza y su esencia
  • Alma – Elena Rose
  • O Amor Nos Encontrou – Loulu Gilberto
  • Nos encontramos – Milo J

Mejor Álbum de Música Urbana

  • Más Cara – Bad Gyal
  • Omerta – J Balvin & Ryan Castro
  • Borondo (5020 Rcrds Sessions) – Beéle
  • Tropicoqueta – Karol G
  • Do Not Disturb: Late Checkout – Young Miko

Mejor Álbum de Pop/Rock

  • Mi Año Gótico – Emmanuel Horvilleur
  • Juanesteban – Juanes – GANADOR
  • Tierra De Nadie – La Vida Bohème
  • Olas De Luz – Draco Rosa
  • Términos & Condiciones – Usted Señalemelo

Mejor Canción de Pop/Rock

  • Antes De Que El Mundo Se Acabe – Paty Cantú
  • Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día – CA7RIEL & Paco Amoroso Featuring Sting
  • Hasta Que Me Quede Sin Voz – Leiva
  • Me Levanté De La Cama – Arath Herce
  • Ratera – BRUSES

Mejor Álbum Folclórico

  • Concierto De Gala (Desde El Gran Teatro Nacional) (Versión Eva) [Live] – Eva Ayllón
  • La Quinta Esencia – Yamandu Costa, Alexis Cárdenas & Ensemble Recoveco
  • Cambias Mi Mundo – Lila Downs
  • La Vida Era Más Corta – Milo J – GANADOR
  • Candombe (En Vivo, Teatro Solís) – Julieta Rada

Mejor Video Musical Versión Larga

  • FREE SPIRITS (The Film) – CA7RIEL & Paco Amoroso – GANADORES
  • Hasta Que Me Quede Sin Voz – Leiva
  • Guerras Invisíveis – L7nnon
  • Back To The Childhood – Maleh
  • FLAMENCO – (Varios Artistas)

Mejor Álbum de Tango

  • Neopía – Anibal Berraute
  • Somos – Lidia Borda & Ariel Ardit
  • Fueyerías – Pablo Jaurena
  • Revolucionario Filarmónico – Quinteto Revolucionario & Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá
  • Le Grand Tango – Quinteto Astor Piazzolla – GANADOR

Mejor Video Musical Versión Corta

  • 10 anos de Castelos & Ruínas – Bk’
  • CHINGONA – Tamara Flores
  • Moleirinha – Karetus Featuring Isabel Silvestre, CONAN OSÍRIS & Julio Pereira
  • INRI – Los Tres
  • Sauvignon Blanc (Official Video) – Rosalía – GANADORA

Mejor Álbum de Música Sertaneja

  • Fire Arena – Ana Castela
  • Cantando Sua História 2 (Ao Vivo) – Simone Mendes
  • Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe) – Lauana Prado – GANADOR
  • Registro Histórico (Ao Vivo) – Luan Santana
  • Traia Acústico (Ao Vivo) – Traia Véia

Mejor Álbum de Samba/Pagode

  • 50 Anos De Carreira – Leci Brandão – GANADOR
  • Jessé – As canções de Zeca Pagodinho – Teresa Cristina
  • Nos Braços do Povo, Vol 2 (Ao Vivo) – Xande De Pilares
  • Sentimento – Ferrugem
  • Quinhão – Mosquito

Mejor Canción Regional Mexicana

  • Ese Hombre Es Malo – Karol G
  • Estamos Todos – Intocable
  • No Capea – Xavi, Grupo Frontera – GANADORES
  • Ojitos Bellos – Grupo Frontera
  • Osadía – Eden Muñoz, Cristian Castro

Mejor Música para Medios Visuales

  • Amor Animal – Murci Bouscayrol
  • La Casa De Los Espiritus (Banda Sonora Original De La Serie De Amazon Prime) – (Varios Artistas)
  • Las Muertas – Fernando Velázquez
  • Menem (Banda Sonora De La Serie Original De Prime Video) – Sergei Grosny
  • O Agente Secreto (Trilha Sonora Original) – Mateus Alves & Tomaz Alves Souza – GANADOR

Mejor Álbum Instrumental

  • Peregrino – Yamandú Costa & Hermanos Saboya
  • NOVA – Hamilton De Holanda feat. Salomão Soares, Thiago Big Rabello
  • Obra Viva De Hermeto Pascoal – Vol 1: Flautas – Andrea Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves, Carlos Malta
  • La Huella De Las Cuerdas – Berta Rojas
  • A Tribute To Benny Moré And Nat King Cole – Gonzalo Rubalcaba, Joey Calveiro, Yainer Horta – GANADORES

Mejor Álbum de Música Infantil

  • Mil Secretos – Cantoalegre, Marta Gómez – GANADORAS
  • ¡A Jugar! – Danilo & Chapis
  • Mardearena – Magdalena Fleitas
  • Aprendo Jugando – OTA El Hipopotamo
  • Dinosaurios: Una Travesía Cretácica – Tu Rockcito

Mejor Álbum de Música Clásica

  • Gabriela Ortiz: Yanga – Los Angeles Philharmonic
  • Odyssey – Simón Bolívar Symphony Orchestra Of Venezuela – GANADOR
  • Opus 33 “Romantic Cello” – London Symphony Orchestra
  • Sinfonia Em Quadrinhos – Orquestra Jovem Tom Jobim
  • Tania León: Horizons, Raíces (Origins), Stride, Pasajes [Live] – London Philharmonic Orchestra

Mejor Álbum Cristiano en Español

  • Tú – Hakuna Group Music
  • Días Contigo – Majo y Dan
  • Inquebrantable – Sarai Rivera
  • Eterno – Marcos Witt, Marco Barrientos & Marcos Vidal – GANADORES
  • Mayday – Alex Zurdo

Mejor Álbum Tropical Tradicional

  • Algo Nuevo De Ayer – Dayhan Díaz
  • Orgánico – Los Tri-O
  • Eternamente Omara – Omara Portuondo
  • Íntimo (En Vivo) – Gilberto Santa Rosa
  • Cualquiera Se Enamora – Leoni Torres

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

  • De Amor, Sueños y Cantares – Jorge Luis Chacín
  • Indole – Alex Cuba
  • Antes Que El Tiempo Se Vaya – Fonseca
  • Candela – Greeicy
  • Color Fania – Niña Pastori

Mejor Canción Cantautor

  • Dime – Silvana Estrada – Ganadora
  • generación digital – Joaquina
  • Las Palabras – Jorge Drexler
  • Musas en Mi – Arath Herce
  • Temblor Y Réplica – Covi Quintana

Mejor Álbum de Música Norteña

  • El Mundo Es Del Que Se Anima – Calibre 50
  • Gravedad – Duelo
  • Mis Compas Vol. 2 – Joss Favela
  • Lo Que Me Falta Por Llorar – Grupo Frontera
  • 50/50 – Sofi Saar

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

  • De Parte Mía – Kakalo
  • Dinastía (Deluxe) – Peso Pluma, Tito Double P
  • Contra Todo – Rivs
  • Dosis – Xavi
  • Metamorfosis – Yahritza y Su Esencia

Mejor Álbum de Música Flamenca

  • POPULAR – Yerai Cortés – GANADOR
  • Origen & Revolución – Mercedes Luján
  • In Illo Tempore – Mayte Martín
  • José Mercé Canta A Manuel Alejandro – José Mercé

Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Portugués

  • Equilibrivm – Anitta
  • Ludom – Ludom
  • Antes Que A Terra Acabe – Luedji Luna
  • BRava – Jenni Mosello
  • MARINADA vol.01 – Marina Sena

Mejor Álbum de Música Urbana en Lengua Portuguesa

  • Novo Testamento – AJULLIACOSTA
  • FREQUÊNCIA LUNAR – BUDAH
  • CARO Vapor II – qual a forma de pagamento? – Don L
  • Emicida Racional VL 2 – Mesmas Cores & Mesmos Valores – Emicida
  • Terra Vermelha: Do interior pro interior – Matuto S.A

Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa

  • Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir – Carminho
  • Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo) – João Gomes, Mestrinho, Jota.pê
  • Até Cansar o Cansaço – Juliana Linhares
  • Molho Lambão – Psirico
  • Amor Perene – Zaynara

Mejor Obra/Composición Clásica

  • Adagio De Las Tres y Diez (for Bandoneón & String Orchestra) – Richard Scofano
  • Odisea: Concerto For Venezuelan Cuatro And Orchestra – Gustavo Dudamel, Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela, Jorge Glem
  • Raices (Origins) – Live – London Philharmonic Orchestra, Edward Gardner
  • Tríptico Sudamericano – Berta Rojas Featuring Pedro Franco, Federico Tarazona & Jorge Glem
  • Yanga – Los Angeles Philharmonic, Gustavo Dudamel, Los Angeles Master Chorale, Tambuco Percussion Ensemble

Mejor Diseño de Empaque

  • Amores Perros (Banda Sonora Original Reedición 25° Aniversario) – Varios Artistas
  • Anela – Belén Aguilera
  • Florece En El Caos – No Te Va Gustar
  • La Huella De Las Cuerdas – Berta Rojas
  • La Vida Era Más Corta – Milo J

Productor del Año

  • Edgar Barrera: Cada Vez Me Gusta Más (Grupo Frontera, Alejandro Fernández); Carranga (Carín León, Juanes); Coleccionando Heridas (Karol G, Marco Antonio Solís); La Morrita (Xavi, Carín León); Mi Gran Amor (Santana, Becky G); Monterrey (Grupo Frontera); Perlas Negras (Natanael Cano, Gabito Ballesteros); Pvta Luna (Neton Vega); Viajando por el mundo (Karol G, Manu Chao).
  • Julio Raposo: Caminhador (Anitta); Canto Fjavan (Slap); Força Da Juventude (Os Garotin); Salvador (Zeca Veloso, Caetano Veloso, Moreno Veloso, Tom Veloso); Troco Likes 10 Anos (Tiago Iorc).
  • Santiago Ruiz “Tatool”: Esa Vida Era Más Corta (Milo J); Turr4zo (Trueno).
  • Juan Pablo Vega: Boleritoxx (Feid); Cachacoleto (Juan Pablo Vega); De Mi Para Mi (Maca & Gero); El Observador (Duplat Y Esteman); Las Canas De Mi Amor (Juan Pablo Vega); Oscar Alfonso (Caloncho); Palacama (Caloncho); Que Vuelta Vox (Feid).
  • Federico Vindver: Free Spirits (C47RIEL & Paco Amoroso)

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