Latin Grammy 2026: lista completa de ganadores, los artistas que se llevaron el gramófono

La música latina celebra a sus grandes figuras en Las Vegas. Conoce quiénes triunfaron en los Latin Grammy 2026 y qué artistas se llevaron los premios más importantes de la noche.

Latin Grammy 2026: lista completa de ganadores,

La edición número 27 de estos premios, organizados por la Academia Latina de la Grabación, reúne a figuras consolidadas y nuevas voces de la música en español y portugués. Entre los nombres que llegaron como favoritos destacaron Rosalía, Karol G, Mon Laferte, Jorge Drexler, Silvana Estrada y CA7RIEL & Paco Amoroso, además del mexicano Édgar Barrera, quien encabezó las nominaciones.

Mejor Canción de Rock

Destruirse – Viniloversus

Ego – The Warning – GANADORAS

Las Fuerzas Armadas Del Amor – Fito Paez

Montserrat – Draco Rosa

Rojo Profundo – Dillom

Mejor Álbum de Música Tejana

Mi Gran Noche – Raphael En La Voz De Kevin Aguilar

3 – Destiny Navaira

Le Seguiremos – Jay Pérez

Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo) – Bobby Pulido – GANADOR

Capítulo 8 – Vilax

Mejor Álbum de Música Popular/ Música Afro-Portuguesa Brasileña

Criolo, Amaro e Dino – Criolo, Amaro Freitas, Dino d’Santiago – GANADOR

Vende-se Lembrança – Pedro Emílio

Améfrica – Bia Ferreira

Afim – Zé Ibarra

Eita – Lenine

Mejor Interpretación de Música Electrónica

Beto’s Horns – Fred Remix – CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred again.. – GANADORES

Armándola De Pedo – Kinky

Circular – Peces Raros featuring Nick Warren

Motopirueta – Soucream & Mazzarri

III. Ojalá! – Bronquio Remix – Violeta & Bronquio

Mejor Álbum Merengue/Bachata

Música Para Bailar – Fariana

Todo Llega – Manerra

No Era El Plan – Gabriel Pagán

Oye Eta Vaina – Covi Quintana

Chula – Techy – GANADORA

Mejor Álbum de Salsa

Invicto – Charlie Cruz

El Alma En Clave – Luis Enrique – GANADOR

El Relevo – Luis Figueroa

Más Que Palabras – Grupo Niche

Malportada – Nathy Peluso

Mejor Álbum Pop Tradicional

Amorío – Esteman, Daniela Spalla

Puerta Abierta – Kany García

Yo Canto 2 – Laura Pausini – GANADORA

TQ+ – Reik

Querida Yo – Yami Safdie

Mejor Álbum de Música Banda

Tequila y Guaro – Luis Ángel “El Flaco”

Piratita – Banda Los Recoditos

Piedras A La Luna – Eden Muñoz – GANADOR

Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz

Folklore – Caracas Trio

Paco De Lucia Music For Big Band – Alex Conde

Verve – Lívia Mattos

Gonzalo Plays Pino – Gonzalo Rubalcaba – GANADOR

Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard – Miguel Zenón Quartet

Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum

Boas Novas – Zeca Veloso

Esgotada – Tiê

Lux (Complete Works) – Rosalía – GANADOR

Marco – Marco Baptista

Taracá – Jorge Drexler

Compositor del Año

Edgar Barrera: Como De Sol A Sol (Rawayana, Carín León, Grupo Frontera); Dando Vueltas (Rauw Alejandro); Después De Ti (Karol G, Greg Gonzalez); ni pedo (Peso Pluma, Tito Double P); Para Que Seas Feliz (Ricardo Montaner).

Iván Gámez: Cuento De Nunca Acabar (Carlos Rivera, Ana Bárbara); Donde Estés, Donde Estoy (Carlos Rivera, Marisela); Hiere (Adrian Cota); La Morrita (Xavi, Carín León); La Que Se Fue, Se Fue (Christian Nodal); No Capea (Xavi Featuring Grupo Frontera); Ojitos Bellos (Grupo Frontera); Olvídate (Carín León); Tú Ni En Cuenta (Banda Ms De Sergio Lizárraga, Manuel Turizo).

Yoel Henriquez: 5 Minutos (Luis Figueroa); El Amor y Sus Consecuencias (GALE); Loco Enamorado (Fonseca); Me Veía (Alejandro Sanz); Mi Norte & Mi Sur (Diego Torres, Eden Muñoz).

Jenni Mosello: Desgraça (Anitta); Doce Feito Caramelo (IZA); Muda Tudo (Dani Black); Rua Da Saudade (Bárbara Bandeira).

Sara Schell: A La Niña Que Fui (Kany García); Ahí Estabas Tú (Fonseca); Barco De Papel (Fonseca); Bendito (Rawayana); Si Te Vas (J Balvin, Jay Wheeler); Vas A Quedarte (Diego Torres, Manuel Carrasco). – GANADORA

Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato

Jorgito – Jorge Celedón y Víctor Nain Jr.

Vallenato Social Club – Gusi

Corazón Ausente – Ke Personajes

El Tiempo Perfecto – Karen Lizarazo

El Último Disco Vol. 1 – Carlos Vives – GANADOR

Mejor Canción Tropical

Crayola – Danny Ocean

Latino – Yeisy Rojas Featuring Manolito Simonet & Ricardo Amaray

Nombre y Apellido – Luis Enrique, De La Ghetto -GANADORES

Realidad-Es – Grupo Niche – GANADOR

Todo Llega – Manerra

Mejor Arreglo

Juanito Alimaña – Dani Barón y Henry Villalobos

Dando Y Dando – Luis Enrique – GANADOR

Sonho Inca – Guilherme Rondon, Rafael Beck E Felipe Montanaro

A Deriva (Adrift) – Felipe Salles Featuring Tatiana Parra

Cazadero’s March – Utupe Oficina Sonora, Mônica Salmaso, Teco Cardoso e Davi Fonseca

Mejor Álbum Pop Contemporáneo

KM0 – Pablo Alborán

Instrucciones Para Ser Feliz – Monsieur Periné

(Enamorada) – nic

Todo Puede Convertirse En Canción – Debi Nova

¿Y Ahora Qué +? – Alejandro Sanz – GANADOR

Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa

Resistência! Ao Vivo no Circo Voador – Black Pantera

Let It Burn / Deixa Arder – Chico Chico

Rádio Love Nacional – Detonautas

foto em grupo – FOTO EM GRUPO

CARRANCA – Urias – GANADORA

Mejor Álbum Cristiano en Portugués

Primeiro (Ao Vivo) – Ziza Fernandes

Avenida Do Arrependimento – Thalles Roberto

Betel (Ao Vivo) – Eli Soares – GANADOR

O Que Atravessa O Peito – Verboemcarne

Shuv – Victin

Mejor Interpretación Urbana

Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Bizarrap & Daddy Yankee

La Villa – Ryan Castro, Kapo & Gangsta

Se Lo Juro – Feid

Dile Luna – Karol G featuring Eddy Lover

Gil – Milo J featuring Trueno – GANADORES

Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi

Mi Suerte Es Ser Mexicano II – Pepe Aguilar

La Fernández – Camila Fernández – GANADORA

La Voz De Mi Trompeta (50 Años) – Mariachi Sol De México De José Hernández

Bandera Blanca – Christian Nodal

Mejor Canción de Raíces

El Alma Mía – Silvana Estrada

El tambor chico – Jorge Drexler & Rueda De Candombe – GANADORES

La Puñalá – Andre

Spiritual Energies – Eli Alvarado

Urano – Nathasha Bravo, Jorge Glem & Elvis Martínez

Mejor Álbum Cantautor

Improviso – Djavan

Taracá – Jorge Drexler – GANADOR

Vendrán Suaves Lluvias – Silvana Estrada

Musas en Mi – Arath Herce

FEMME FATALE – Mon Laferte

Mejor Canción en Lengua Portuguesa

Águas de um mar azul – Urias

Memória – Rosalía & Carminho

No vento de nós – Criolo, Amaro Freitas & Dino D’Santiago

Sua onda – Marisa Monte

Viver e morrer de amor na América Latina – Johnny Hooker & Ney Matogrosso – GANADOR



Mejor Canción Urbana

Buenos Términos – Rauw Alejandro

Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Bizarrap & Daddy Yankee – GANADORES

Por Si Mañana No Estoy – Omar Courtz

Reliquia Do 2T – Varios Artistas

Yo y Tú – Beéle, Ovy On The Drums & Quevedo

Mejor Album de Música Alternativa

CUERPOS, Vol. 1 – Babasonicos

DESDE EL COMA – BRUSES

FREE SPIRITS – CA7RIEL & Paco Amoroso

Demian – Teo Planell

LUX (Complete Works) – Rosalía -GANADORA

Mejor Canción Alternativa

Ante la duda, baila – Jorge Drexler – GANADOR

BUGAMBILIA – Francisca Valenzuela

El Reset – Dante Spinetta

QUERIDA AMALIA – BRUSES

1:30 – Mon Laferte

Mejor Canción de Rap/Hip Hop

Antisistema – J Noa & Trooko – GANADORES

El Pana Deiby – Akapellah

Gohan y Goku – Arcangel

Mono – Tokischa & Kase.O

Poder – Feid & Lil Supa

Mejor Canción Pop

A La Niña Que Fui – Kany García

Amarillo – Joaquina

(favorito) – nic

La Perla – Rosalía featuring Yahritza y Su Esencia – GANADORA

Melancolía – Mon Laferte

Mejor Interpretación Reggaeton

Contrabando – Rauw Alejandro, Wisin & Ñengo Flow

Choque – Bad Gyal featuring Chencho Corleone

Verano Rosa – Karol G featuring Feid – GANADORES

Una Aventura – Ozuna

Uñas Afiladas – Sofía Reyes & Luísa Sonza

Mejor Álbum de Rock

A La Mitad – Beta

Malicia – Mägo De Oz

Ceremonia – 1915

Shine – Fito Paez – GANADOR

La Frontera – Viniloversus

Álbum del Año

EQUILIBRIVM – Anitta

Free Spirits – C47RIEL & Paco Amoroso

Taracá – Jorge Drexler

Vendrán suaves lluvias – Silvana Estrada

Tropicoqueta – Karol G

Femme Fatale – Mon Laferte

Muda – Carín León

La vida era más corta – Milo J

¿Dónde es el after? – Rawayana

LUX (complete works) – Rosalía

Canción del Año

Coleccionando heridas – Karol G y Marco Antonio Solís

¿Cómo se ama? – Jorge Drexler

Dime – Silvana Estrada

Femme Fatale – Mon Laferte

Hasta Jesús tuvo un mal día – CA7RIEL & Paco Amoroso featuring Sting

Humano – Juanes y Vivir Quintana

La Perla – Rosalía featuring Yahritza y su esencia

Mi gran amor – Santana featuring Becky G

Nilo – Zanna

Solifican12 – Milo J

Mejor Nuevo Artista

Delilah

FABIAN

Loulu Gilberto

Arath Herce

Macario Martínez

maye

Sofia Monroy

Kendall Peña

Dora Sanches

ARIA VEGA

Zeca Veloso

Grabación del Año

¿Cómo se ama? – Jorge Drexler

Dime – Silvana Estrada

Coleccionando heridas – Karol G y Marco Antonio Solís

Femme Fatale – Mon Laferte

Desde que te tengo – Carín León

La Perla – Rosalía featuring Yahritza y su esencia

Alma – Elena Rose

O Amor Nos Encontrou – Loulu Gilberto

Nos encontramos – Milo J

Mejor Álbum de Música Urbana

Más Cara – Bad Gyal

Omerta – J Balvin & Ryan Castro

Borondo (5020 Rcrds Sessions) – Beéle

Tropicoqueta – Karol G

Do Not Disturb: Late Checkout – Young Miko

Mejor Álbum de Pop/Rock

Mi Año Gótico – Emmanuel Horvilleur

Juanesteban – Juanes – GANADOR

Tierra De Nadie – La Vida Bohème

Olas De Luz – Draco Rosa

Términos & Condiciones – Usted Señalemelo

Mejor Canción de Pop/Rock

Antes De Que El Mundo Se Acabe – Paty Cantú

Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día – CA7RIEL & Paco Amoroso Featuring Sting

Hasta Que Me Quede Sin Voz – Leiva

Me Levanté De La Cama – Arath Herce

Ratera – BRUSES

Mejor Álbum Folclórico

Concierto De Gala (Desde El Gran Teatro Nacional) (Versión Eva) [Live] – Eva Ayllón

La Quinta Esencia – Yamandu Costa, Alexis Cárdenas & Ensemble Recoveco

Cambias Mi Mundo – Lila Downs

La Vida Era Más Corta – Milo J – GANADOR

Candombe (En Vivo, Teatro Solís) – Julieta Rada

Mejor Video Musical Versión Larga

FREE SPIRITS (The Film) – CA7RIEL & Paco Amoroso – GANADORES

Hasta Que Me Quede Sin Voz – Leiva

Guerras Invisíveis – L7nnon

Back To The Childhood – Maleh

FLAMENCO – (Varios Artistas)

Mejor Álbum de Tango

Neopía – Anibal Berraute

Somos – Lidia Borda & Ariel Ardit

Fueyerías – Pablo Jaurena

Revolucionario Filarmónico – Quinteto Revolucionario & Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá

Le Grand Tango – Quinteto Astor Piazzolla – GANADOR

Mejor Video Musical Versión Corta

10 anos de Castelos & Ruínas – Bk’

CHINGONA – Tamara Flores

Moleirinha – Karetus Featuring Isabel Silvestre, CONAN OSÍRIS & Julio Pereira

INRI – Los Tres

Sauvignon Blanc (Official Video) – Rosalía – GANADORA

Mejor Álbum de Música Sertaneja

Fire Arena – Ana Castela

Cantando Sua História 2 (Ao Vivo) – Simone Mendes

Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe) – Lauana Prado – GANADOR

Registro Histórico (Ao Vivo) – Luan Santana

Traia Acústico (Ao Vivo) – Traia Véia

Mejor Álbum de Samba/Pagode

50 Anos De Carreira – Leci Brandão – GANADOR

Jessé – As canções de Zeca Pagodinho – Teresa Cristina

Nos Braços do Povo, Vol 2 (Ao Vivo) – Xande De Pilares

Sentimento – Ferrugem

Quinhão – Mosquito

Mejor Canción Regional Mexicana

Ese Hombre Es Malo – Karol G

Estamos Todos – Intocable

No Capea – Xavi, Grupo Frontera – GANADORES

Ojitos Bellos – Grupo Frontera

Osadía – Eden Muñoz, Cristian Castro

Mejor Música para Medios Visuales

Amor Animal – Murci Bouscayrol

La Casa De Los Espiritus (Banda Sonora Original De La Serie De Amazon Prime) – (Varios Artistas)

Las Muertas – Fernando Velázquez

Menem (Banda Sonora De La Serie Original De Prime Video) – Sergei Grosny

O Agente Secreto (Trilha Sonora Original) – Mateus Alves & Tomaz Alves Souza – GANADOR

Mejor Álbum Instrumental

Peregrino – Yamandú Costa & Hermanos Saboya

NOVA – Hamilton De Holanda feat. Salomão Soares, Thiago Big Rabello

Obra Viva De Hermeto Pascoal – Vol 1: Flautas – Andrea Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves, Carlos Malta

La Huella De Las Cuerdas – Berta Rojas

A Tribute To Benny Moré And Nat King Cole – Gonzalo Rubalcaba, Joey Calveiro, Yainer Horta – GANADORES

Mejor Álbum de Música Infantil

Mil Secretos – Cantoalegre, Marta Gómez – GANADORAS

¡A Jugar! – Danilo & Chapis

Mardearena – Magdalena Fleitas

Aprendo Jugando – OTA El Hipopotamo

Dinosaurios: Una Travesía Cretácica – Tu Rockcito

Mejor Álbum de Música Clásica

Gabriela Ortiz: Yanga – Los Angeles Philharmonic

Odyssey – Simón Bolívar Symphony Orchestra Of Venezuela – GANADOR

Opus 33 “Romantic Cello” – London Symphony Orchestra

Sinfonia Em Quadrinhos – Orquestra Jovem Tom Jobim

Tania León: Horizons, Raíces (Origins), Stride, Pasajes [Live] – London Philharmonic Orchestra

Mejor Álbum Cristiano en Español

Tú – Hakuna Group Music

Días Contigo – Majo y Dan

Inquebrantable – Sarai Rivera

Eterno – Marcos Witt, Marco Barrientos & Marcos Vidal – GANADORES

Mayday – Alex Zurdo

Mejor Álbum Tropical Tradicional

Algo Nuevo De Ayer – Dayhan Díaz

Orgánico – Los Tri-O

Eternamente Omara – Omara Portuondo

Íntimo (En Vivo) – Gilberto Santa Rosa

Cualquiera Se Enamora – Leoni Torres

Mejor Álbum Tropical Contemporáneo

De Amor, Sueños y Cantares – Jorge Luis Chacín

Indole – Alex Cuba

Antes Que El Tiempo Se Vaya – Fonseca

Candela – Greeicy

Color Fania – Niña Pastori

Mejor Canción Cantautor

Dime – Silvana Estrada – Ganadora

generación digital – Joaquina

Las Palabras – Jorge Drexler

Musas en Mi – Arath Herce

Temblor Y Réplica – Covi Quintana

Mejor Álbum de Música Norteña

El Mundo Es Del Que Se Anima – Calibre 50

Gravedad – Duelo

Mis Compas Vol. 2 – Joss Favela

Lo Que Me Falta Por Llorar – Grupo Frontera

50/50 – Sofi Saar

Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea

De Parte Mía – Kakalo

Dinastía (Deluxe) – Peso Pluma, Tito Double P

Contra Todo – Rivs

Dosis – Xavi

Metamorfosis – Yahritza y Su Esencia

Mejor Álbum de Música Flamenca

POPULAR – Yerai Cortés – GANADOR

Origen & Revolución – Mercedes Luján

In Illo Tempore – Mayte Martín

José Mercé Canta A Manuel Alejandro – José Mercé

Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Portugués

Equilibrivm – Anitta

Ludom – Ludom

Antes Que A Terra Acabe – Luedji Luna

BRava – Jenni Mosello

MARINADA vol.01 – Marina Sena

Mejor Álbum de Música Urbana en Lengua Portuguesa

Novo Testamento – AJULLIACOSTA

FREQUÊNCIA LUNAR – BUDAH

CARO Vapor II – qual a forma de pagamento? – Don L

Emicida Racional VL 2 – Mesmas Cores & Mesmos Valores – Emicida

Terra Vermelha: Do interior pro interior – Matuto S.A

Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa

Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir – Carminho

Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo) – João Gomes, Mestrinho, Jota.pê

Até Cansar o Cansaço – Juliana Linhares

Molho Lambão – Psirico

Amor Perene – Zaynara

Mejor Obra/Composición Clásica

Adagio De Las Tres y Diez (for Bandoneón & String Orchestra) – Richard Scofano

Odisea: Concerto For Venezuelan Cuatro And Orchestra – Gustavo Dudamel, Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela, Jorge Glem

Raices (Origins) – Live – London Philharmonic Orchestra, Edward Gardner

Tríptico Sudamericano – Berta Rojas Featuring Pedro Franco, Federico Tarazona & Jorge Glem

Yanga – Los Angeles Philharmonic, Gustavo Dudamel, Los Angeles Master Chorale, Tambuco Percussion Ensemble

Mejor Diseño de Empaque

Amores Perros (Banda Sonora Original Reedición 25° Aniversario) – Varios Artistas

Anela – Belén Aguilera

Florece En El Caos – No Te Va Gustar

La Huella De Las Cuerdas – Berta Rojas

La Vida Era Más Corta – Milo J

Productor del Año