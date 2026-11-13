Latin Grammy 2026: lista completa de ganadores, los artistas que se llevaron el gramófono

La música latina celebra a sus grandes figuras en Las Vegas. Conoce quiénes triunfaron en los Latin Grammy 2026 y qué artistas se llevaron los premios más importantes de la noche.
Latin Grammy 2026: lista completa de ganadores,
La edición número 27 de estos premios, organizados por la Academia Latina de la Grabación, reúne a figuras consolidadas y nuevas voces de la música en español y portugués. Entre los nombres que llegaron como favoritos destacaron Rosalía, Karol G, Mon Laferte, Jorge Drexler, Silvana Estrada y CA7RIEL & Paco Amoroso, además del mexicano Édgar Barrera, quien encabezó las nominaciones.
Mejor Canción de Rock
- Destruirse – Viniloversus
- Ego – The Warning – GANADORAS
- Las Fuerzas Armadas Del Amor – Fito Paez
- Montserrat – Draco Rosa
- Rojo Profundo – Dillom
Mejor Álbum de Música Tejana
- Mi Gran Noche – Raphael En La Voz De Kevin Aguilar
- 3 – Destiny Navaira
- Le Seguiremos – Jay Pérez
- Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo) – Bobby Pulido – GANADOR
- Capítulo 8 – Vilax
Mejor Álbum de Música Popular/ Música Afro-Portuguesa Brasileña
- Criolo, Amaro e Dino – Criolo, Amaro Freitas, Dino d’Santiago – GANADOR
- Vende-se Lembrança – Pedro Emílio
- Améfrica – Bia Ferreira
- Afim – Zé Ibarra
- Eita – Lenine
Mejor Interpretación de Música Electrónica
- Beto’s Horns – Fred Remix – CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred again.. – GANADORES
- Armándola De Pedo – Kinky
- Circular – Peces Raros featuring Nick Warren
- Motopirueta – Soucream & Mazzarri
- III. Ojalá! – Bronquio Remix – Violeta & Bronquio
Mejor Álbum Merengue/Bachata
- Música Para Bailar – Fariana
- Todo Llega – Manerra
- No Era El Plan – Gabriel Pagán
- Oye Eta Vaina – Covi Quintana
- Chula – Techy – GANADORA
Mejor Álbum de Salsa
- Invicto – Charlie Cruz
- El Alma En Clave – Luis Enrique – GANADOR
- El Relevo – Luis Figueroa
- Más Que Palabras – Grupo Niche
- Malportada – Nathy Peluso
Mejor Álbum Pop Tradicional
- Amorío – Esteman, Daniela Spalla
- Puerta Abierta – Kany García
- Yo Canto 2 – Laura Pausini – GANADORA
- TQ+ – Reik
- Querida Yo – Yami Safdie
Mejor Álbum de Música Banda
- Tequila y Guaro – Luis Ángel “El Flaco”
- Piratita – Banda Los Recoditos
- Piedras A La Luna – Eden Muñoz – GANADOR
Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz
- Folklore – Caracas Trio
- Paco De Lucia Music For Big Band – Alex Conde
- Verve – Lívia Mattos
- Gonzalo Plays Pino – Gonzalo Rubalcaba – GANADOR
- Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard – Miguel Zenón Quartet
Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum
- Boas Novas – Zeca Veloso
- Esgotada – Tiê
- Lux (Complete Works) – Rosalía – GANADOR
- Marco – Marco Baptista
- Taracá – Jorge Drexler
Compositor del Año
- Edgar Barrera: Como De Sol A Sol (Rawayana, Carín León, Grupo Frontera); Dando Vueltas (Rauw Alejandro); Después De Ti (Karol G, Greg Gonzalez); ni pedo (Peso Pluma, Tito Double P); Para Que Seas Feliz (Ricardo Montaner).
- Iván Gámez: Cuento De Nunca Acabar (Carlos Rivera, Ana Bárbara); Donde Estés, Donde Estoy (Carlos Rivera, Marisela); Hiere (Adrian Cota); La Morrita (Xavi, Carín León); La Que Se Fue, Se Fue (Christian Nodal); No Capea (Xavi Featuring Grupo Frontera); Ojitos Bellos (Grupo Frontera); Olvídate (Carín León); Tú Ni En Cuenta (Banda Ms De Sergio Lizárraga, Manuel Turizo).
- Yoel Henriquez: 5 Minutos (Luis Figueroa); El Amor y Sus Consecuencias (GALE); Loco Enamorado (Fonseca); Me Veía (Alejandro Sanz); Mi Norte & Mi Sur (Diego Torres, Eden Muñoz).
- Jenni Mosello: Desgraça (Anitta); Doce Feito Caramelo (IZA); Muda Tudo (Dani Black); Rua Da Saudade (Bárbara Bandeira).
- Sara Schell: A La Niña Que Fui (Kany García); Ahí Estabas Tú (Fonseca); Barco De Papel (Fonseca); Bendito (Rawayana); Si Te Vas (J Balvin, Jay Wheeler); Vas A Quedarte (Diego Torres, Manuel Carrasco). – GANADORA
Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato
- Jorgito – Jorge Celedón y Víctor Nain Jr.
- Vallenato Social Club – Gusi
- Corazón Ausente – Ke Personajes
- El Tiempo Perfecto – Karen Lizarazo
- El Último Disco Vol. 1 – Carlos Vives – GANADOR
Mejor Canción Tropical
- Crayola – Danny Ocean
- Latino – Yeisy Rojas Featuring Manolito Simonet & Ricardo Amaray
- Nombre y Apellido – Luis Enrique, De La Ghetto -GANADORES
- Realidad-Es – Grupo Niche – GANADOR
- Todo Llega – Manerra
Mejor Arreglo
- Juanito Alimaña – Dani Barón y Henry Villalobos
- Dando Y Dando – Luis Enrique – GANADOR
- Sonho Inca – Guilherme Rondon, Rafael Beck E Felipe Montanaro
- A Deriva (Adrift) – Felipe Salles Featuring Tatiana Parra
- Cazadero’s March – Utupe Oficina Sonora, Mônica Salmaso, Teco Cardoso e Davi Fonseca
Mejor Álbum Pop Contemporáneo
- KM0 – Pablo Alborán
- Instrucciones Para Ser Feliz – Monsieur Periné
- (Enamorada) – nic
- Todo Puede Convertirse En Canción – Debi Nova
- ¿Y Ahora Qué +? – Alejandro Sanz – GANADOR
Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa
- Resistência! Ao Vivo no Circo Voador – Black Pantera
- Let It Burn / Deixa Arder – Chico Chico
- Rádio Love Nacional – Detonautas
- foto em grupo – FOTO EM GRUPO
- CARRANCA – Urias – GANADORA
Mejor Álbum Cristiano en Portugués
- Primeiro (Ao Vivo) – Ziza Fernandes
- Avenida Do Arrependimento – Thalles Roberto
- Betel (Ao Vivo) – Eli Soares – GANADOR
- O Que Atravessa O Peito – Verboemcarne
- Shuv – Victin
Mejor Interpretación Urbana
- Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Bizarrap & Daddy Yankee
- La Villa – Ryan Castro, Kapo & Gangsta
- Se Lo Juro – Feid
- Dile Luna – Karol G featuring Eddy Lover
- Gil – Milo J featuring Trueno – GANADORES
Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi
- Mi Suerte Es Ser Mexicano II – Pepe Aguilar
- La Fernández – Camila Fernández – GANADORA
- La Voz De Mi Trompeta (50 Años) – Mariachi Sol De México De José Hernández
- Bandera Blanca – Christian Nodal
Mejor Canción de Raíces
- El Alma Mía – Silvana Estrada
- El tambor chico – Jorge Drexler & Rueda De Candombe – GANADORES
- La Puñalá – Andre
- Spiritual Energies – Eli Alvarado
- Urano – Nathasha Bravo, Jorge Glem & Elvis Martínez
Mejor Álbum Cantautor
- Improviso – Djavan
- Taracá – Jorge Drexler – GANADOR
- Vendrán Suaves Lluvias – Silvana Estrada
- Musas en Mi – Arath Herce
- FEMME FATALE – Mon Laferte
Mejor Canción en Lengua Portuguesa
- Águas de um mar azul – Urias
- Memória – Rosalía & Carminho
- No vento de nós – Criolo, Amaro Freitas & Dino D’Santiago
- Sua onda – Marisa Monte
- Viver e morrer de amor na América Latina – Johnny Hooker & Ney Matogrosso – GANADOR
Mejor Canción Urbana
- Buenos Términos – Rauw Alejandro
- Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 – Bizarrap & Daddy Yankee – GANADORES
- Por Si Mañana No Estoy – Omar Courtz
- Reliquia Do 2T – Varios Artistas
- Yo y Tú – Beéle, Ovy On The Drums & Quevedo
Mejor Album de Música Alternativa
- CUERPOS, Vol. 1 – Babasonicos
- DESDE EL COMA – BRUSES
- FREE SPIRITS – CA7RIEL & Paco Amoroso
- Demian – Teo Planell
- LUX (Complete Works) – Rosalía -GANADORA
Mejor Canción Alternativa
- Ante la duda, baila – Jorge Drexler – GANADOR
- BUGAMBILIA – Francisca Valenzuela
- El Reset – Dante Spinetta
- QUERIDA AMALIA – BRUSES
- 1:30 – Mon Laferte
Mejor Canción de Rap/Hip Hop
- Antisistema – J Noa & Trooko – GANADORES
- El Pana Deiby – Akapellah
- Gohan y Goku – Arcangel
- Mono – Tokischa & Kase.O
- Poder – Feid & Lil Supa
Mejor Canción Pop
- A La Niña Que Fui – Kany García
- Amarillo – Joaquina
- (favorito) – nic
- La Perla – Rosalía featuring Yahritza y Su Esencia – GANADORA
- Melancolía – Mon Laferte
Mejor Interpretación Reggaeton
- Contrabando – Rauw Alejandro, Wisin & Ñengo Flow
- Choque – Bad Gyal featuring Chencho Corleone
- Verano Rosa – Karol G featuring Feid – GANADORES
- Una Aventura – Ozuna
- Uñas Afiladas – Sofía Reyes & Luísa Sonza
Mejor Álbum de Rock
- A La Mitad – Beta
- Malicia – Mägo De Oz
- Ceremonia – 1915
- Shine – Fito Paez – GANADOR
- La Frontera – Viniloversus
Álbum del Año
- EQUILIBRIVM – Anitta
- Free Spirits – C47RIEL & Paco Amoroso
- Taracá – Jorge Drexler
- Vendrán suaves lluvias – Silvana Estrada
- Tropicoqueta – Karol G
- Femme Fatale – Mon Laferte
- Muda – Carín León
- La vida era más corta – Milo J
- ¿Dónde es el after? – Rawayana
- LUX (complete works) – Rosalía
Canción del Año
- Coleccionando heridas – Karol G y Marco Antonio Solís
- ¿Cómo se ama? – Jorge Drexler
- Dime – Silvana Estrada
- Femme Fatale – Mon Laferte
- Hasta Jesús tuvo un mal día – CA7RIEL & Paco Amoroso featuring Sting
- Humano – Juanes y Vivir Quintana
- La Perla – Rosalía featuring Yahritza y su esencia
- Mi gran amor – Santana featuring Becky G
- Nilo – Zanna
- Solifican12 – Milo J
Mejor Nuevo Artista
- Delilah
- FABIAN
- Loulu Gilberto
- Arath Herce
- Macario Martínez
- maye
- Sofia Monroy
- Kendall Peña
- Dora Sanches
- ARIA VEGA
- Zeca Veloso
Grabación del Año
- ¿Cómo se ama? – Jorge Drexler
- Dime – Silvana Estrada
- Coleccionando heridas – Karol G y Marco Antonio Solís
- Femme Fatale – Mon Laferte
- Desde que te tengo – Carín León
- La Perla – Rosalía featuring Yahritza y su esencia
- Alma – Elena Rose
- O Amor Nos Encontrou – Loulu Gilberto
- Nos encontramos – Milo J
Mejor Álbum de Música Urbana
- Más Cara – Bad Gyal
- Omerta – J Balvin & Ryan Castro
- Borondo (5020 Rcrds Sessions) – Beéle
- Tropicoqueta – Karol G
- Do Not Disturb: Late Checkout – Young Miko
Mejor Álbum de Pop/Rock
- Mi Año Gótico – Emmanuel Horvilleur
- Juanesteban – Juanes – GANADOR
- Tierra De Nadie – La Vida Bohème
- Olas De Luz – Draco Rosa
- Términos & Condiciones – Usted Señalemelo
Mejor Canción de Pop/Rock
- Antes De Que El Mundo Se Acabe – Paty Cantú
- Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día – CA7RIEL & Paco Amoroso Featuring Sting
- Hasta Que Me Quede Sin Voz – Leiva
- Me Levanté De La Cama – Arath Herce
- Ratera – BRUSES
Mejor Álbum Folclórico
- Concierto De Gala (Desde El Gran Teatro Nacional) (Versión Eva) [Live] – Eva Ayllón
- La Quinta Esencia – Yamandu Costa, Alexis Cárdenas & Ensemble Recoveco
- Cambias Mi Mundo – Lila Downs
- La Vida Era Más Corta – Milo J – GANADOR
- Candombe (En Vivo, Teatro Solís) – Julieta Rada
Mejor Video Musical Versión Larga
- FREE SPIRITS (The Film) – CA7RIEL & Paco Amoroso – GANADORES
- Hasta Que Me Quede Sin Voz – Leiva
- Guerras Invisíveis – L7nnon
- Back To The Childhood – Maleh
- FLAMENCO – (Varios Artistas)
Mejor Álbum de Tango
- Neopía – Anibal Berraute
- Somos – Lidia Borda & Ariel Ardit
- Fueyerías – Pablo Jaurena
- Revolucionario Filarmónico – Quinteto Revolucionario & Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá
- Le Grand Tango – Quinteto Astor Piazzolla – GANADOR
Mejor Video Musical Versión Corta
- 10 anos de Castelos & Ruínas – Bk’
- CHINGONA – Tamara Flores
- Moleirinha – Karetus Featuring Isabel Silvestre, CONAN OSÍRIS & Julio Pereira
- INRI – Los Tres
- Sauvignon Blanc (Official Video) – Rosalía – GANADORA
Mejor Álbum de Música Sertaneja
- Fire Arena – Ana Castela
- Cantando Sua História 2 (Ao Vivo) – Simone Mendes
- Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe) – Lauana Prado – GANADOR
- Registro Histórico (Ao Vivo) – Luan Santana
- Traia Acústico (Ao Vivo) – Traia Véia
Mejor Álbum de Samba/Pagode
- 50 Anos De Carreira – Leci Brandão – GANADOR
- Jessé – As canções de Zeca Pagodinho – Teresa Cristina
- Nos Braços do Povo, Vol 2 (Ao Vivo) – Xande De Pilares
- Sentimento – Ferrugem
- Quinhão – Mosquito
Mejor Canción Regional Mexicana
- Ese Hombre Es Malo – Karol G
- Estamos Todos – Intocable
- No Capea – Xavi, Grupo Frontera – GANADORES
- Ojitos Bellos – Grupo Frontera
- Osadía – Eden Muñoz, Cristian Castro
Mejor Música para Medios Visuales
- Amor Animal – Murci Bouscayrol
- La Casa De Los Espiritus (Banda Sonora Original De La Serie De Amazon Prime) – (Varios Artistas)
- Las Muertas – Fernando Velázquez
- Menem (Banda Sonora De La Serie Original De Prime Video) – Sergei Grosny
- O Agente Secreto (Trilha Sonora Original) – Mateus Alves & Tomaz Alves Souza – GANADOR
Mejor Álbum Instrumental
- Peregrino – Yamandú Costa & Hermanos Saboya
- NOVA – Hamilton De Holanda feat. Salomão Soares, Thiago Big Rabello
- Obra Viva De Hermeto Pascoal – Vol 1: Flautas – Andrea Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves, Carlos Malta
- La Huella De Las Cuerdas – Berta Rojas
- A Tribute To Benny Moré And Nat King Cole – Gonzalo Rubalcaba, Joey Calveiro, Yainer Horta – GANADORES
Mejor Álbum de Música Infantil
- Mil Secretos – Cantoalegre, Marta Gómez – GANADORAS
- ¡A Jugar! – Danilo & Chapis
- Mardearena – Magdalena Fleitas
- Aprendo Jugando – OTA El Hipopotamo
- Dinosaurios: Una Travesía Cretácica – Tu Rockcito
Mejor Álbum de Música Clásica
- Gabriela Ortiz: Yanga – Los Angeles Philharmonic
- Odyssey – Simón Bolívar Symphony Orchestra Of Venezuela – GANADOR
- Opus 33 “Romantic Cello” – London Symphony Orchestra
- Sinfonia Em Quadrinhos – Orquestra Jovem Tom Jobim
- Tania León: Horizons, Raíces (Origins), Stride, Pasajes [Live] – London Philharmonic Orchestra
Mejor Álbum Cristiano en Español
- Tú – Hakuna Group Music
- Días Contigo – Majo y Dan
- Inquebrantable – Sarai Rivera
- Eterno – Marcos Witt, Marco Barrientos & Marcos Vidal – GANADORES
- Mayday – Alex Zurdo
Mejor Álbum Tropical Tradicional
- Algo Nuevo De Ayer – Dayhan Díaz
- Orgánico – Los Tri-O
- Eternamente Omara – Omara Portuondo
- Íntimo (En Vivo) – Gilberto Santa Rosa
- Cualquiera Se Enamora – Leoni Torres
Mejor Álbum Tropical Contemporáneo
- De Amor, Sueños y Cantares – Jorge Luis Chacín
- Indole – Alex Cuba
- Antes Que El Tiempo Se Vaya – Fonseca
- Candela – Greeicy
- Color Fania – Niña Pastori
Mejor Canción Cantautor
- Dime – Silvana Estrada – Ganadora
- generación digital – Joaquina
- Las Palabras – Jorge Drexler
- Musas en Mi – Arath Herce
- Temblor Y Réplica – Covi Quintana
Mejor Álbum de Música Norteña
- El Mundo Es Del Que Se Anima – Calibre 50
- Gravedad – Duelo
- Mis Compas Vol. 2 – Joss Favela
- Lo Que Me Falta Por Llorar – Grupo Frontera
- 50/50 – Sofi Saar
Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea
- De Parte Mía – Kakalo
- Dinastía (Deluxe) – Peso Pluma, Tito Double P
- Contra Todo – Rivs
- Dosis – Xavi
- Metamorfosis – Yahritza y Su Esencia
Mejor Álbum de Música Flamenca
- POPULAR – Yerai Cortés – GANADOR
- Origen & Revolución – Mercedes Luján
- In Illo Tempore – Mayte Martín
- José Mercé Canta A Manuel Alejandro – José Mercé
Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Portugués
- Equilibrivm – Anitta
- Ludom – Ludom
- Antes Que A Terra Acabe – Luedji Luna
- BRava – Jenni Mosello
- MARINADA vol.01 – Marina Sena
Mejor Álbum de Música Urbana en Lengua Portuguesa
- Novo Testamento – AJULLIACOSTA
- FREQUÊNCIA LUNAR – BUDAH
- CARO Vapor II – qual a forma de pagamento? – Don L
- Emicida Racional VL 2 – Mesmas Cores & Mesmos Valores – Emicida
- Terra Vermelha: Do interior pro interior – Matuto S.A
Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa
- Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir – Carminho
- Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo) – João Gomes, Mestrinho, Jota.pê
- Até Cansar o Cansaço – Juliana Linhares
- Molho Lambão – Psirico
- Amor Perene – Zaynara
Mejor Obra/Composición Clásica
- Adagio De Las Tres y Diez (for Bandoneón & String Orchestra) – Richard Scofano
- Odisea: Concerto For Venezuelan Cuatro And Orchestra – Gustavo Dudamel, Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela, Jorge Glem
- Raices (Origins) – Live – London Philharmonic Orchestra, Edward Gardner
- Tríptico Sudamericano – Berta Rojas Featuring Pedro Franco, Federico Tarazona & Jorge Glem
- Yanga – Los Angeles Philharmonic, Gustavo Dudamel, Los Angeles Master Chorale, Tambuco Percussion Ensemble
Mejor Diseño de Empaque
- Amores Perros (Banda Sonora Original Reedición 25° Aniversario) – Varios Artistas
- Anela – Belén Aguilera
- Florece En El Caos – No Te Va Gustar
- La Huella De Las Cuerdas – Berta Rojas
- La Vida Era Más Corta – Milo J
Productor del Año
- Edgar Barrera: Cada Vez Me Gusta Más (Grupo Frontera, Alejandro Fernández); Carranga (Carín León, Juanes); Coleccionando Heridas (Karol G, Marco Antonio Solís); La Morrita (Xavi, Carín León); Mi Gran Amor (Santana, Becky G); Monterrey (Grupo Frontera); Perlas Negras (Natanael Cano, Gabito Ballesteros); Pvta Luna (Neton Vega); Viajando por el mundo (Karol G, Manu Chao).
- Julio Raposo: Caminhador (Anitta); Canto Fjavan (Slap); Força Da Juventude (Os Garotin); Salvador (Zeca Veloso, Caetano Veloso, Moreno Veloso, Tom Veloso); Troco Likes 10 Anos (Tiago Iorc).
- Santiago Ruiz “Tatool”: Esa Vida Era Más Corta (Milo J); Turr4zo (Trueno).
- Juan Pablo Vega: Boleritoxx (Feid); Cachacoleto (Juan Pablo Vega); De Mi Para Mi (Maca & Gero); El Observador (Duplat Y Esteman); Las Canas De Mi Amor (Juan Pablo Vega); Oscar Alfonso (Caloncho); Palacama (Caloncho); Que Vuelta Vox (Feid).
- Federico Vindver: Free Spirits (C47RIEL & Paco Amoroso)