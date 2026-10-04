Localizan cuerpo semienterrado y en avanzado estado de descomposición cerca de Cumbres de Sacramento

El cuerpo de una persona, en avanzado estado de descomposición y semienterrado, fue localizado en un área de captación de materiales ubicada cerca de la colonia Cumbres de Sacramento, aproximadamente a dos kilómetros del Libramiento Oriente.

Personas que se encontraban por la zona desde temprana hora dieron aviso a las autoridades sobre la posible presencia de restos humanos; sin embargo, fue hasta la noche cuando elementos de la Policía Municipal lograron ubicar el sitio exacto donde se encontraba el cuerpo, el cual estaba cubierto parcialmente con algunas lonas.

Los agentes procedieron a acordonar ampliamente el perímetro para preservar la escena. Al lugar también acudieron elementos del Ejército Mexicano y agentes ministeriales, quienes quedaron a cargo de las investigaciones, así como del levantamiento de evidencias y de los restos para su posterior traslado e identificación.