Capturan a esposa y socia del dueño de Carvel; permanece en Cereso Femenil

Chihuahua, Chih.- Anil Yazmil D.B., esposa y socia del propietario de las gasolineras Carvel, Carlos Alejandro Velázquez Nieto, fue detenida y permanece privada de la libertad en el Cereso Femenil de Aquiles Serdán, de acuerdo con información difundida este sábado.

La mujer ingresó al centro penitenciario el pasado 25 de septiembre, un día después de los operativos realizados por autoridades federales en distintos puntos de la ciudad. Mientras tanto, Velázquez Nieto continúa detenido en instalaciones relacionadas con el Poder Judicial de la Federación.

Los operativos se realizaron el pasado 24 de septiembre. Uno de ellos tuvo lugar en el fraccionamiento Bosques de San Francisco, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Guardia Nacional efectuaron un cateo y posteriormente trascendió la detención del empresario.

De manera simultánea, elementos de la Guardia Nacional realizaron otro cateo en las oficinas de Carvel, ubicadas en la colonia Robinson.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no ha informado públicamente los delitos que se imputan a la pareja, por lo que se mantiene pendiente conocer los detalles de las investigaciones y de los procesos judiciales.

Será la autoridad federal la encargada de proporcionar información oficial sobre las acusaciones, así como determinar la situación jurídica de ambos.