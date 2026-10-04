FGR logra sentencia de 28 años por armas y narcóticos

En procedimiento abreviado, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia condenatoria de 28 años, ocho meses y seis días de prisión para José “N” por los delitos de posesión de cartuchos y portación de arma de fuego, todos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, así como posesión de narcóticos con fines de comercio.

Además, el juzgador también le impuso una multa de 144 mil 592 pesos 92 centavos.

En noviembre de 2025, José “N” fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en calles de la colonia Independencia II, en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando conducía de manera imprudente un vehículo con placas de Texas.

Al realizar una inspección al automóvil fueron localizadas dos armas de fuego cortas, un lanzacohetes, dos mil 464 cartuchos útiles de diversos calibres, dos mil 350.5 gramos de clorhidrato de metanfetamina, cinco mil 548 tabletas que contienen fentanilo, con un peso neto de 582.9 gramos, y un chaleco con placas balísticas.

Por este motivo, José “N” quedó a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación (MPF) de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Chihuahua, el cual inició la investigación correspondiente, lo llevó ante un juez de control quien calificó legal la detención y concedió la vinculación a proceso.

Finalmente, en audiencia intermedia el imputado aceptó el desahogo de procedimiento abreviado y luego que la juez verificó los requisitos de procedencia, el agente del MPF expuso la acusación, los medios de convicción que la sustentan y se dictó el fallo condenatorio.

Por este motivo, el sentenciado deberá compurgar la pena en el CERESO No. 3 ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua.