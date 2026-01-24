Lanza Marco Bonilla primera bola para inaugurar liga estatal Mexbet 2026 en Hidalgo del Parral

Este primer encuentro fue una contienda entre Mineros del Parral y Soles de Ojinaga

El alcalde de Chihuahua Marco Bonilla, por invitación del presidente municipal de Hidalgo del Parral, Salvador Calderón, acudió al primer juego de basquetbol de la liga Mexbet 2026 en este municipio, para inaugurar mediante el lanzamiento de la primera bola este encuentro entre Mineros de Parral y Soles de Ojinaga. A la par, les deseó éxito para esta temporada y en espera de próximamente recibirlos en la capital del estado para competir contra los Dorados de Chihuahua.