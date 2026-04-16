La Torre Jeddah, que entrará en el Guinness, medirá más de 1 kilómetro de alto

La carrera por tocar el cielo tiene un nuevo protagonista. En la ciudad de Yeda, Arabia Saudí, la Torre Jeddah vuelve a crecer tras años de incertidumbre y promete convertirse en el primer edificio de la historia en superar el kilómetro de altura, entrando en el Guinnness.

El proyecto, que llevaba tiempo paralizado, ha retomado impulso y ya avanza a un ritmo que vuelve a situarlo en el centro de la arquitectura mundial.

Un gigante que vuelve a levantarse

La construcción de la Torre Jeddah arrancó en 2013, pero en 2018 quedó prácticamente detenida. Problemas financieros, tensiones políticas y cambios estratégicos frenaron lo que debía ser el mayor icono arquitectónico del siglo XXI.

Sin embargo, la situación ha cambiado. Desde 2024, las obras se han reactivado con fuerza y en 2026 el edificio ya supera ampliamente las primeras decenas de plantas, con un ritmo de construcción sostenido.

Este impulso responde, en gran parte, al renovado interés del país por consolidar grandes proyectos dentro de su plan de transformación económica.

Más alta que cualquier edificio construido

Si se cumplen las previsiones, la Torre Jeddah alcanzará una altura superior a los 1.000 metros, lo que la convertirá en el rascacielos más alto jamás construido.

Para ponerlo en perspectiva, el actual récord lo ostenta el Burj Khalifa en Dubái, con 828 metros. La diferencia no es menor: la torre saudí añadirá casi 200 metros más a esa marca.

El proyecto inicial contemplaba incluso alturas mayores, pero las limitaciones del terreno obligaron a ajustar el diseño a una cifra igualmente histórica.

Así será por dentro: una ciudad vertical

Más allá de su altura, la Torre Jeddah está concebida como un espacio multifuncional. En su interior albergará:

Un hotel de lujo gestionado por Four Seasons

Viviendas exclusivas

Oficinas de alto nivel

Espacios comerciales

La plataforma de observación más alta del planeta

Este último punto será uno de sus grandes atractivos: se espera que el mirador esté situado a unos 800 metros de altura, muy por encima de cualquier otro existente.

Un desafío técnico sin precedentes

Levantar una estructura de estas dimensiones no es solo una cuestión de escala, sino de innovación.

La Torre Jeddah ha sido diseñada con una forma aerodinámica triangular para reducir el impacto del viento, uno de los mayores retos a grandes alturas. Además, sus cimientos se hunden a más de 100 metros de profundidad para garantizar la estabilidad en un terreno complejo.

El sistema de ascensores también marcará un nuevo estándar, con decenas de unidades capaces de recorrer cientos de metros en cuestión de segundos.

Fecha de finalización: cuenta atrás hacia 2028

Las previsiones actuales sitúan la finalización de la Torre Jeddah entre 2028 y 2029, siempre que se mantenga el ritmo de construcción actual.

Aunque los retrasos han sido una constante en el proyecto, el contexto actual apunta a una ejecución más estable, impulsada por la apuesta estratégica del país.

Mucho más que un rascacielos

La Torre Jeddah forma parte de la iniciativa Saudi Vision 2030, un ambicioso plan con el que Arabia Saudí busca diversificar su economía y reducir su dependencia del petróleo.

En este contexto, el rascacielos no es solo una obra arquitectónica, sino un símbolo de modernización, inversión y apertura al mundo.

El futuro ya se está construyendo

A medida que la Torre Jeddah sigue ganando altura, también redefine los límites de lo posible en la arquitectura. No se trata solo de batir récords, sino de inaugurar una nueva era en la construcción de megatorres.

Si no hay nuevos contratiempos, el mundo verá en pocos años cómo el horizonte cambia para siempre.