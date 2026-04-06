La reina Isabel II como ‘fashion icon’: Una exposición y libro lo comprueban

Una exposición histórica y su libro oficial revelan cómo la reina Isabel II usó la moda como herramienta de poder, identidad y diplomacia global.

Durante décadas, Isabel II del Reino Unido fue observada por millones. Pero detrás de sus icónicos abrigos de colores, sombreros perfectamente alineados y joyas simbólicas, existía una estrategia silenciosa. Hoy, ese secreto se revela con la exposición Queen Elizabeth II: Her Life in Style y el libro Elizabeth II: Fashion and Style, que descifran cómo la monarca convirtió su imagen en una herramienta de poder global.

La muestra, presentada en The King’s Gallery, Buckingham Palace del 10 de abril al 18 de octubre de 2026, marca un momento histórico: es la mayor exposición jamás dedicada al vestuario de la reina. Más de 200 piezas —muchas nunca antes vistas— reconstruyen la historia de una figura que entendió la moda como lenguaje político.

En paralelo, el libro de Caroline de Guitaut, con prólogo de Anna Wintour, funciona como la clave para interpretar ese archivo. No se trata solo de ropa, sino de decisiones calculadas que construyeron una imagen pública sólida durante más de siete décadas.

La reina Isabel II en 1965. (McCabe/Getty Images)

Cada elección tenía un propósito. Los colores vibrantes no solo garantizaban visibilidad entre multitudes, también proyectaban cercanía. Los accesorios —desde broches hasta tiaras— podían enviar mensajes sutiles en encuentros diplomáticos. En ese juego de códigos, la reina convirtió su estilo en una forma de comunicación silenciosa pero poderosa.

El libro revela además la estrecha relación de Isabel II con diseñadores como Norman Hartnell y Hardy Amies, responsables de algunos de sus looks más emblemáticos. Bocetos, cartas y archivos inéditos muestran cómo se construyó una estética coherente que evolucionó con el tiempo sin perder identidad.

Portada del libro de Caroline de Guitaut con prólogo de Anna Wintour. (Cortesía. )

Pero el verdadero impacto va más allá del protocolo. Su estilo cotidiano —práctico, elegante y profundamente británico— reforzó la idea de estabilidad en una época marcada por cambios constantes. La moda, en su caso, no era tendencia: era permanencia.

La entonces princesa Elizabeth realizó su primera transmisión radiofónica, acompañada por su hermana menor, la princesa Margarita, el 12 de octubre de 1940 en Londres. (Getty Images/Getty Images)

Ese legado también se refleja en su apoyo a la industria local, incluyendo iniciativas impulsadas por el British Fashion Council, que consolidaron su influencia dentro del sistema fashion contemporáneo.

Hoy, exposición y libro reescriben la narrativa: Isabel II del Reino Unido no solo fue testigo de la historia, también la vistió. Y en cada elección, dejó claro que la moda —cuando se entiende— puede ser una de las formas más sofisticadas de ejercer poder.