La invitación de ‘Alito’-Susto y chasco morenos-Rosana, llegó el adiós-JUCOPO, a escena

Bien se dijo una y otra vez en este mismo espacio desde hace días, que las elecciones en Coahuila serían una especie de laboratorio para lo que pudiera suceder en el 2027 aquí en Chihuahua, y no precisamente en el resultado, sino en las decisiones que se tomen para lograr uno similar. Es decir, que por fin el PAN opte por aliarse con el PRI y así conformar un bloque opositor a Morena, sobre todo por el mal sabor de boca que le quedó al panismo coahuilense después de que el priismo de ese estado arrasó con todo. Y si bien es allá donde el partido tricolor es mucho más fuerte y Coahuila es su bastión, los panistas tuvieron la oportunidad de aliarse con el Revolucionario Institucional, pero en ese afán de “relanzarse” y apegarse a sus “valores”, el PAN sufrió una estrepitosa derrota que hasta lo dejó sin registro en el vecino estado.

Ayer, el dirigente nacional del PRI, ‘Alito’ Moreno, volvió a llamar a sus homólogos de Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, Jorge Romero y Jorge Álvarez Máynez, a construir un gran bloque opositor que permita pararle los pies al régimen de la 4T, especialmente y como él lo señaló, en estados como Chihuahua, en donde a decir del jefe tricolor, sería complicado para los azules retener la gubernatura en caso de que vayan solos e insistan en hacerle el feo al PRI, a pesar de que a Romero debió quedarle la lección de que el orgullo no siempre es un sabio consejero, pues mientras los panistas coahuilenses estaba dispuestos a mantener la alianza con el tricolor, esa que llevó a Manolo Jiménez a la gubernatura, la orden de ir solos vino desde la cúpula del CEN que preside Romero Herrera.

Es así que en Chihuahua, Jorge Romero todavía está a tiempo de recapacitar, analizar los resultados y tragarse la derrota coahuilense, sobre todo porque se quedaron sin representación en el Congreso y sin registro, pero con la lección aprendida de que más vale ir acompañados que solos, sobre todo porque ayer mismo ‘Alito’ volvió a insistirle y en lo que respecta a los panistas y priistas chihuahuenses, la mayoría se ha decantado por mantener esa alianza electoral que aplicaron en el 2024, la cual les permita hacerle frente a Morena y la 4T. ¿Lección aprendida o ganará el orgullo? Al tiempo…

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Y mientras eso sucedía con azules y tricolores, ayer los morenos se llevaron entre un susto y un chasco, ya que en redes sociales comenzó a circular una imagen supuestamente emitida por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, en donde definían cuál sería el género de las candidaturas a las 17 gubernaturas que estarán en disputa el año que entra. El “documento” resultó más falso que un billete de dos pesos, tan es así que la dirigencia nacional morenista tuvo que salir a desmentirlo debido a los cortos circuitos que ocasionó en más de uno, pues en el caso de Chihuahua, señalaba que el género elegido sería mujer, lo que de inmediato causó estragos entre los seguidores del alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar y también en los de la senadora con licencia Andrea Chávez, sin embargo, poco les duró el disgusto y también el gusto, ya que en las páginas oficiales de Morena, el Comité Ejecutivo Nacional aclaró que era falso y que todavía falta para determinar quién será el candidato o candidata, sobre todo porque ahorita los dirigidos por Ariadna Montiel, andan más ocupados en digerir los resultados electorales en Coahuila.

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Si de morenos se trata, por fin y después de tantos dimes y diretes, especulaciones y demás linduras, la diputada local Rosana Díaz oficializó su salida de la bancada de Morena en el Congreso del Estado. A través de un documento que entregó en la Oficialía de Partes del Legislativo, la juarense confirmó su separación de la fracción parlamentaria morenista que coordina Cuauhtémoc Estrada, a quien Díaz Reyes acusó de violencia política en razón de género. Así que ya con las cartas sobre la mesa, hoy en la reunión de la Junta de Coordinación Política que precisamente preside Estrada, uno de los puntos a tratar es el “análisis, discusión y en su caso aprobación del Dictamen que reforma el Decreto de la integración de los Grupos Parlamentarios”, es decir, la JUCOPO deberá votar ese adiós de Rosana Díaz a la bancada a la que perteneció desde septiembre del 2021, por lo que ya sólo es cuestión de tiempo de que la legisladora juarense recale en el Verde que lidera el diputado Octavio Borunda y con ello, lograr que el PVEM pase de tener representación a ser una fracción parlamentaria en el Congreso de Chihuahua.

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Ya que andamos con la reunión que la Junta de Coordinación Política del Congreso local llevará a cabo este martes a las 15:30 horas, otro de los puntos a tratar y quizá el más polémico, es el por fin determinar el formato que elegirán los integrantes de la JUCOPO para desahogar la comparecencia del alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, a quien desde el mes de abril, los diputados locales aprobaron llamarlo a comparecer para que aclare y explique el tema de la retención del ISR a los trabajadores del Gobierno Municipal, más de 100 millones de pesos que no fueron reportados al Servicio de Administración Tributaria. Los morenistas van porque comparezca ante el Pleno, mientras que en la última reunión en la que no lograron ponerse de acuerdo, el PAN pretendía que fuera ante la JUCOPO, así que hoy deberá quedar decidido ante quién o quiénes, Pérez Cuéllar explica qué ocurrió con el ISR no reportado al SAT.

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Quien poco a poco ha retomado sus actividades políticas y su intervención dentro de las estructuras panistas, es el exsenador y exsecretario General de Gobierno, César Jáuregui Robles, el cual, en su momento, optó por retirarse muy a tiempo de la (des)administración del exgobernador Javier Corral, precisamente en cuanto vio a dónde se dirigía ese barco corralista que terminó por hundirse en el basurero de la historia de Chihuahua. Es así que con ese colmillo y experiencia política que caracterizan al exsenador panista y exconsejero de la Judicatura Federal, este próximo sábado 13 de junio, Jáuregui Robles impartirá la ponencia “El arte de gobernar”, esto en las instalaciones del Comité Directivo Municipal del PAN en la capital del estado a las 10 horas, y a donde están invitados los militantes azules que deseen acudir.