La inesperada reacción de Zendaya al escuchar que la llamaron “señora Holland”

Zendaya, de 29 años, reaccionó con alegría y nerviosismo cuando fotógrafos se refirieron a ella como “señora Holland” en la alfombra roja del evento ESSENCE Black Women in Hollywood.

Las reaparición de la modelo y actriz se ha visto cargada con los rumores de una boda secreta con el también actor Tom Holland, de 29 años.

Y es que a pesar de que ninguno de los dos ha confirmado abiertamente su paso por el altar, los fans dan por hecho que se dieron el “sí acepto” gracias a las señales de Zendaya en eventos recientes.

Zendaya reaparece con looks nupciales y un anillo tras supuesta boda con Tom Holland

La reacción de Zendaya al “señora Holland” no fue lo único que llamó la atención, pues se piensa que está confirmando su boda con el outfit que lució en el evento.

La actriz desfiló por la alfombra con un vestido Caché, diseño famoso por su color blanco y detalles en dorado. Esto, para muchos, es una la forma en que Zendaya demuestra estar en nupcias.

No es el único atuendo en blanco que Zendaya ha portado en últimos días.

Durante su asistencia al desfile de Louis Vuitton durante la Semana de la Moda en París, la actriz también lució un vestido blanco, pero con un detalle extra.

En su anular izquierdo llevaba un anillo de oro que daba la impresión ser una argolla de matrimonio. La joya resaltó al ser la única que no parecía combinar con el resto de los accesorios.

Es por esto que, para los fans, no hace falta una confirmación de boda por parte de la pareja.