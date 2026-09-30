La Corte del Acordeón tumba blindaje antinarco-PT desconoce a Cruz-Marco Bonilla y la Cónsul-INE e IEE calientan motores

Como era de esperarse, la Corte del Acordeón tumbó ayer la reforma a la Ley Electoral del Estado que blindaba las elecciones locales contra la injerencia del narcotráfico, luego de que la bancada de Morena que coordina Cuauhtémoc Estrada y la dirigente nacional de ese partido, Ariadna Montiel, interpusieran una acción de inconstitucionalidad contra dicha reforma aprobada por 21 legisladores locales el pasado 22 de junio. Sin sorpresas, la mayoría de los ministros votaron a favor de invalidar una candidatura o el resultado de la elección si se comprobaba que tal o cual personaje tuviera vínculos con el crimen organizado, un blindaje que había puesto a Chihuahua en avanzada respecto a otras entidades federativas, al ejercer su derecho de Estado libre y soberano, sin embargo, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esa que cooptó la 4T el año pasado tras la reforma judicial, poco o nada le importó el gravísimo problema que enfrenta México y por supuesto Chihuahua, en donde la soberanía se ha perdido a manos del narco, por lo que declaró inconstitucional lo aprobado por la mayoría de los diputados locales y les dio la razón a los morenistas, quienes en su momento votaron en contra de ese blindaje que ayer la SCJN terminó por destrozar.

Apenas y conoció la resolución de la Corte del Acordeón, la gobernadora Maru Campos envió un mensaje al respecto, en el que condenó el actuar de los ministros, y aunque reconoció que acatará la resolución, también afirmó que aquí en el estado, ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo se quedarán de brazos cruzados ante el crimen organizado, razón por la que adelantó que “si nos cerraron un camino, abriremos otro. Chihuahua no se entrega”. Además, la Góber no se quedó callada y responsabilizó a Morena de estar en contra de blindar las elecciones de la injerencia del narcotráfico, al recordar que al no poder impedir que la reforma legal se aprobara en el Legislativo, “después litigó para tumbar el blindaje”. Maru recordó que “cuando un partido hace todo para que la intervención del crimen en las elecciones no tenga consecuencias, está confesando cuáles son sus interés y a quién protege. Eso pinta a Morena de cuerpo entero. Y ese partido ya tiene candidato en Chihuahua”. ¿Así o más claro?

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Los que oficializaron lo que era un secreto a voces apenas y se supo de la designación de Cruz Pérez Cuéllar como coordinador estatal de la 4T en Chihuahua, son los petistas locales que encabezan las hermanas Lilia y Tania Aguilar, quienes a través de un comunicado de prensa, se deslindaron y desconocieron el resultado de la encuesta con la que la dirigencia nacional morenista puso a Pérez Cuéllar como su candidato a la gubernatura.

Sin rodeos, el PT Chihuahua señaló que no estuvo presente en el destape de Cruz debido a que “el Partido del Trabajo no participó en esa medición”, así que el resultado corresponde exclusivamente a la encuesta de Morena, motivo por el que hicieron alusión a la mesa técnica que las dirigencias nacionales instalaron el pasado jueves, cuando el líder del PT, Alberto Anaya, se reunió con su homóloga del partido guinda, Ariadna Montiel. Y aunque al final del comunicado, las Aguilar llamaron a la unidad, lo cierto es que los petistas chihuahuenses están más que molestos por el resultado e insistirán en que sea Andrea Chávez la candidata de la 4T, mismo sentimiento que trae un sector del morenismo considerado el de “la verdadera izquierda”, así que no se descarta una futura ruptura, si es que el PT se rebela y logran que la senadora con licencia los abandere como su candidata a la gubernatura.

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Tómelo con reserva, pero ya son varias las voces al interior del panismo, principalmente de operadores electorales, que afirman que sería el próximo 15 de octubre, cuando por fin el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, defina quién será la persona que los abandere en la candidatura por la alcaldía de Chihuahua capital. Y es que tal como lo reveló Santiago Taboada, secretario de Acción Política del CEN el pasado 14 de agosto aquí en la ciudad, será la dirigencia nacional la que determine, a través de encuestas, al ungido que buscará retener la capital del estado para el PAN, por lo que faltaría muy poco para conocer dicho resultado y a decir de los ejercicios estadísticos más recientes, es el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, quien los lidera.

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La que ayer anduvo de visita en esta ciudad capital es la Cónsul General de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Katharine Beamer, quien se reunió con el alcalde Marco Bonilla, con el cual aprovechó para platicar de tres ejes fundamentales en la relación bilateral entre el vecino país y el estado de Chihuahua, tan fundamental como necesaria cuando se trata de la vecindad y la historia que nos une. Seguridad, cooperación y desarrollo económico, fueron los temas que la Cónsul y el alcalde de Chihuahua capital trataron, y es que hasta la Cónsul General de EU en Juárez ya se dio cuenta que en la fronteriza ciudad tal parece que no existe alguien al mando.

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Este miércoles, último día del mes de septiembre, será uno bastante ajetreado en cuestiones electorales, y es que a las 9 horas, el Tribunal Estatal Electoral convocó a una rueda de prensa para revelar más detalles del informe de labores del magistrado presidente del TEE, Hugo Molina, mientras que a las 11:30 de la mañana, se llevará a cabo la Sesión de Instalación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, debido al inicio formal de los trabajos del Proceso Electoral Federal en el estado, evento que estará encabezado por el vocal ejecutivo del INE en Chihuahua, Alejandro Scherman, mientras que mañana jueves 1 de octubre, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral hará lo propio y también realizará la sesión de instalación del Consejo Estatal con motivo del arranque del proceso electoral local, mismo que tendrá su clímax el próximo 6 de junio de 2027. Ahora sí que en sus marcas, listos… fuera.

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Los que hoy se reúnen son los integrantes de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado que preside el coordinador de la bancada del PRI, Arturo Medina. Y es que hoy al mediodía, la JUCOPO dictaminará la reforma al decreto que define la subcoordinación del Grupo Parlamentario del partido tricolor, luego de que el lunes pasado, el dirigente estatal Alex Domínguez, enviara un oficio para designar al diputado Memo Ramírez como subcoordinador, además, la Junta de Coordinación Política también aprobaría el dictamen que contiene los Anteproyectos de los Presupuestos de Egresos del Congreso del Estado y de la Auditoría Superior del Estado para el siguiente año, el último de la actual Legislatura.