La ASF, Liconsa y el hermano de Andrea Chávez-Dicen que viene Sheinbaum-Entre críticas… y envidias-Alianza PAN-PRI, por buen camino

En vísperas de que la dirigencia nacional de Morena por fin destape el nombre de la persona que los abanderará para la gubernatura de Chihuahua, disputa que está entre el alcalde con licencia de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar y la senadora, también con licencia, Andrea Chávez, este fin de semana fue destapado un escándalo de presunta corrupción que envuelve al hermano de Chávez Treviño como encargado de Liconsa en el estado. Resulta que la Auditoría Superior de la Federación detectó supuestas irregularidades debido a que Gregorio realizó pagos millonarios a productores de leche ya fallecidos, “estrategia” burda de la más pululante corrupción, lo que por supuesto terminó por salpicar a la senadora con licencia, pues a pesar de que es su hermano y cada quien es responsable de sus actos, a Andrea le recordaron aquel momento que quedó grabado en video cuando ella encaró a la excandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, respecto a su hermana acusado de secuestro, cuando le dijo que ni modo que no conociera los malos pasos en que andaba.

Y aunque es Gregorio quien debe responder las acusaciones por las presuntas irregularidades, también es cierto que en política nada es casualidad. La ASF, como prácticamente todas las instituciones en este país, está cooptada por Morena, así que eso de soltar un supuesto acto de corrupción que involucra a la familia Chávez Treviño trae un mensaje que no es complicado leer entre líneas, ya que sin destaparse el nombre del ungido para abanderar a la 4T a la gubernatura de Chihuahua, el caos mediático que representa para la senadora con licencia estas presuntas corruptelas de su hermano, llevan un mensaje implícito de para dónde se está inclinando la balanza morenista.

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Aunque no está confirmado, porque eso de querer visitar Chihuahua no se le da mucho, trascendió que este próximo sábado, la presidenta Claudia Sheinbaum podría pisar este terruño norteño. Eso sí, sería a la única ciudad a la que no le pone pero, porque eso de pisar la capital tal parece que jamás estará en sus planes. Es decir, como parte de su gira de “rendición de cuentas” con motivo de su Segundo Informe, Sheinbaum Pardo estaría este próximo fin de semana en la ciudad fronteriza, y aunque aún no está confirmado, ya varios morenistas y simpatizantes de la 4T se andan alistando por si es verídico que la inquilina de Palacio Nacional aterrice en Ciudad Juárez este sábado que viene.

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Ya que mencionamos a Juárez y a los morenos, el que se quedó vestido y alborotado en Las Vegas, Nevada, es el senador Juan Carlos Loera, quien viajó a la Ciudad del Pecado para presenciar el concierto de Carín León, el cual fue cancelado y que le generó múltiples críticas al cantante sonorense. Por supuesto que el viaje de Loera de la Rosa a Las Vegas también desató señalamientos en redes sociales de personas que se cuestionaron dónde queda la austeridad que tanto presumen los morenistas, mientras que otros resaltaron un punto: Loera, a diferencia de muchos de sus colegas, incluyendo algunos gobernadores, sí tiene visa y puede ingresar sin broncas a territorio estadounidense. Vaya, no cabe duda que algunos ven el vaso medio lleno y otros los ven medio vacío… todo depende de la perspectiva con la que se mire.

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Después de que el lunes pasado tuvieron la primera reunión que abrió el diálogo para una posible alianza electoral, será esta semana y cuando pasen las Fiestas Patrias, cuando los dirigentes estatales del PRI y del PAN, Alex Domínguez y Daniela Álvarez, respectivamente, vuelvan a reunirse para continuar con las negociaciones. Todavía falta para concretar un nuevo matrimonio electoral, pero de que van por buen camino eso no queda en entredicho, sobre todo porque el más interesado en que eso suceda es quien será el abanderado del PAN a la gubernatura, Marco Bonilla, el cual como coordinador político estatal de Acción Nacional, ha estado muy pendiente de que esa alianza vaya tejiéndose fino y con ello, sumar al Revolucionario Institucional a su proyecto.

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Si de aspirantes se trata, el que sigue en reuniones aquí y allá con panistas de cepa, a pesar de que un sector de la militancia azul continúa reacio a que abandere la causa del bolillazo como candidato a la alcaldía de Chihuahua capital, es el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, quien en días pasados se reunió con Guillermo Villalobos, exsecretario del Ayuntamiento y en su momento aspirante a la Presidencia Municipal de Chihuahua, encuentro en el que también estuvo el director de COESVI, Antonio Chávez, por lo que mientras un grupo de Acción Nacional sigue en negación hacia De la Peña, otros tantos se siguen sumando a su proyecto. Así las cosas con la carrera interna por la alcaldía de la capital.