Karla Sofía Gascón aún tiene mucho que decir sobre la polémica tras ‘Emilia Pérez’: “En algún momento van a caer todos”

A un año de su nominación al Oscar como Mejor Actriz y de la polémica que la puso bajo una luz poco favorecedora, Karla Sofía Gascón reflexiona sobre lo que se dijo sobre ella y el motivo detrás de ello.

A un año de aspirar al Oscar a Mejor Actriz por la película Emilia Pérez, con lo que pudo haber pasado a la historia como la primera mujer trans en recibir el premio de la Academia, la vida ha seguido su curso para Karla Sofía Gascón.

Sin embargo, aunque aquel episodio ya es cosa del pasado, ella todavía tiene mucho que decir al respecto. Sobre todo por la forma en la que se le presentó en los medios y las redes sociales, y por lo que a su juicio pudo haber ocurrido al momento de recibir el Oscar de haberse alzado con la victoria.

“A mí lo que más me ha dolido es el tener que callarme. Porque a mí no me gusta estar callada. Entonces, eso es lo único que más me ha dolido. El no poder defenderme, porque sí me defendía lo único que iba a provocar era un mayor daño hacia mí”, aseguró hace unos días la actriz de Emilia Pérez en entrevista exclusiva para Quién.

Karla Sofía Gascón asegura: ‘En algún momento van a caer todos’

Para Karla Sofía Gascón, la tormenta mediática en la que se vio envueltra tras aspirar al Oscar a Mejor Actriz en 2025 y en la que fue señalada de racista y xenófoba, situación que la llevó a quedar fuera de la última parte de la promoción de la película Emilia Pérez, tiene un mayor trasfondo que desacreditarla por cuestiones que sigue negando.

Karla Sofía Gascón todavía tiene mucho que decir sobre la polémica que la envolvió tras ser nominada al Oscar por su actuación en ‘Emilia Pérez’ (Gareth Cattermole/Gareth Cattermole/Getty Images)

“Si te das cuenta, todos los días surgen casos de gente que ha cometido unas fechorías terribles. Lo vivimos todos los días y da igual. A todo el mundo le da igual. Pero que yo fuera a decir una cosa parece que era lo peor que podía suceder en este mundo”, subrayó la actriz. “Y eso, diciéndote que las cosas que dicen o me achacan o me dicen que yo he dicho, son mentiras”, añadió.

¿Y cuál es la más grande?, preguntamos. “La más grande que me han hecho; hay unas personas que me acusaron de siete asesinatos. Esa es la más grande. Y ahí sí que mi abogado tuvo que intervenir, mandarles una (advertencia para) que retiraran estas idioteces que estaban diciendo”, afirmó.

Karla Sofía Gascón dice saber quiénes dieron origen a ese rumor pero prefiere no mencionarlos “porque no quiero ni siquiera darles el mayor tipo de relevancia”, explicó. Así como tampoco piensa ya en otras versiones que la pusieron bajo una luz poco favorecedora en su momento.

El Festival de Cannes reconoció a Karla Sofía Gascón y a sus compañeras de ‘Emilia Pérez’ con el premio a Mejor Actuación (Victor Boyko/Getty Images)

“Y obviamente que me digan que yo soy racista, pues es la tontería más gorda que pueden decirme; y por eso digo que la cuestión no son las cosas que manipularon —quien tuviera la potestad de manipular— sino las cosas que borraron, aparte, para que no se viera que todo lo que decían era mentira y que no afectaran a ciertos e individuos que no querían verse afectados”, dijo categóricamente.

Esto será un próximo capítulo porque yo me puedo callar, pero saben que en algún momento van a caer todos

Karla Sofía Gascón, actriz española, protagonista de ‘Emilia Pérez’

El caso de Karla Sofía Gascón ¿es sólo la punta del iceberg?

Karla Sofía Gascón teme que lo que ocurrió con ella en aquel momento —incluidas las acusaciones más graves en su contra— son circunstancias cada vez más generalizadas y de las que todos podríamos ser víctimas si así lo permitimos, y que plantean una situación más grave que la sobrepasa y puede afectar a cualquier persona.

“Creo que vivimos en un mundo que es irreal, porque hay cierta gente muy poderosa que intenta que su irrealidad sea lo que se imponga en la realidad, para que la irrealidad al final sea ‘real’. Y o luchamos todos contra eso de una manera muy potente ya o nos van a comer. Vamos, creo que nos están comiendo ya; y más ahora el peligro de la inteligencia artificial”, apuntó.

Karla Sofía Gascón todavía tiene mucho que decir sobre la polémica que la envolvió tras ser nominada al Oscar por su actuación en ‘Emilia Pérez’ (Matthias Nareyek/Getty Images)

“Yo estaba reflexionando el otro día que nos van a poder acusar de cualquier cosa, de cometer cualquier delito y van a poder decir: ‘Aquí están las imágenes’. Y va a ser imposible verificar que eso no es cierto”, añadió la actriz.

¿Hubo transfobia en la carrera de Karla Sofía Gascón rumbo al Oscar en 2025?

En este sentido, la accidentada recta final que vivió Karla Sofía hacia la entrega del Oscar en 2025 habría respondido a una necesidad de “silenciarla”, alimentada por grupos de poder que, en aquel momento, habrían manipulado la verdad para dejarla mal parada ante los ojos de la opinión pública.

No es el momento de hablar de todas estas circunstancias, de lo que ocurrió en ese momento, pero obviamente había muchos intereses de muchísimas personas y de muchísimos grupos sociales

Karla Sofía Gascón, sobre la polémica que protagonizó rumbo a la entrega del Oscar 2025

Sobre esos grupos, la actriz insistió en que “no es muy difícil saber quiénes son”, ya que se trataría de “muchos grupos políticos, no solamente del lugar donde yo estaba, sino de aquí (México), de España, de tal, porque es una cosa global”, y para ella, los motivos de éstos eran claros.

Karla Sofía Gascón y el elenco de la película ‘Emilia Pérez’, por la cual fue nominada al Oscar a Mejor Actriz (Neilson Barnard)

“Que no les apetecía la idea de que pudiera tener la posibilidad de que yo subiera al escenario, recoger un premio tan importante y que significaba tanto para la comunidad que represento, en ese momento, y mucho menos arriesgarse a que fuera a decir algo que fuera a incomodar a alguien”, señaló.

Karla Sofía asegura que ella “ya sabía lo que iba a suceder” rumbo al Oscar y, por ello, aprovechó la victoria de Emilia Pérez en los Golden Globes y, al aceptar el premio a Mejor Película de Comedia o Musical, dio un discurso que nadie se esperaba.

Karla Sofía Gascón y el elenco de la película ‘Emilia Pérez’, por la cual fue nominada al Oscar a Mejor Actriz (Jeff Spicer)

“Creían que iba a decir: ‘Ay, muchas gracias, bonitos. Qué alegría y ojalá todo siga bien en el mundo’”, bromeó. “Yo aproveché para llegar y decir: ‘Que sepáis que me da da lo mismo y que nos da lo mismo lo que hagáis, que vamos a seguir luchando por nuestras vidas y por lo que es justo y por lo que es correcto y que, por mucho que os empeñéis, el bien siempre va a acabar ganando sobre el mal’; que es un poco también en lo que yo me he basado en mi vida, que soy muy de Star Wars y muy de de Luke Skywalker”, explicó la actriz.

Así fue el discurso de Karla Sofía Gascón cuando ‘Emilia Pérez’ ganó el Golden Globe a Mejor Película de Comedia o Musical en 2025

https://youtube.com/watch?v=PmtsB0mhTl4%3Fsi%3D0wcJrwFYOg1ID7V2

Hollywood: ¿el nuevo campo de batalla entre el bien y el mal?

Las palabras de Karla Sofía Gascón, si bien resultan hasta cierto punto crípticas por su negativa de mencionar nombres, encajan en una realidad que se vive en todo el mundo y a la que Hollywood no es ajeno. En la actualidad vivimos en un escenario que plantea una batalla entre buenos y malos, donde se respira una polarización cada vez más notoria y difícil de contener.

Ese es el problema que tenemos ahora mismo. Quieren a la gente polarizada en dos ámbitos que, para mí, los dos son erróneos

Karla Sofía Gascón, actriz y practicante del budismo

“Yo creo que el ser humano se tiene que que regir por el raciocinio, por la reflexión, por el compartir ideas con otros, por decir: ‘Vamos a ponernos de acuerdo y vamos a ver por qué pasa esto y por qué no’”.

Karla Sofía Gascón todavía tiene mucho que decir sobre la polémica que la envolvió tras ser nominada al Oscar por su actuación en ‘Emilia Pérez’ (Francois Durand/Getty Images)

Una dinámica que, como plantea la actriz, permitiría a los opuestos llegar a acuerdos, a través de la reflexión, del compartir y del hablar sin descalificar ninguna idea antes incluso de conocerla. Desafortunadamente, para Karla Sofía todo apunta a que vivimos alejados de esa razón.

Estamos en un momento ahora tan terrible y tan peligroso, como yo no había visto jamás

Karla Sofía Gascón

“Mira que yo nací en el final de una dictadura. He visto y sé lo que pasaba antes y lo que nos costó en España ponernos a un nivel de libertades; en el que todo el mundo pueda opinar y ser libres de vivir las vidas que uno quiere vivir. Y me estoy dando cuenta que ni siquiera eso es tan terrible como lo que está pasando ahora mismo”, explicó.

Karla Sofía Gascón y el elenco de la película ‘Emilia Pérez’, por la cual fue nominada al Oscar a Mejor Actriz (Amy Sussman)

Obviamente, si me tuviera que alinear con uno de los dos polos, tiraría por el polo de los derechos hacia las personas en todos los sentidos; pero me parece también que hay ciertos grupos que lo que pretenden es romper todo y eso tampoco está bien”, enfatizó.

La compra de Warner por parte de Paramount despierta miedo ante posible censura

Esta semana, tras hacer una oferta imposible de rechazar, Paramount aseguró la adquisición de Warner Bros. Discovery, con lo que se prevé que “Hollywood cambie para siempre”, según publicó Variety al respecto.

El medio estadounidense citó a un director de cine del más alto nivel, sin mencionarlo por su nombre, pero quien dijo que David Ellison, dueño de Paramount, le da “un miedo terrible”, esto porque teme que la compra de Warner pueda afectar la libertad de expresión en Hollywood.

Variety destacó que ese temor que inspira David Ellison no es infundado ya que, en su agresiva campaña por adquirir Warner, nunca dudó en presumir la riqueza de su familia (es hijo de Larry Ellison, uno de los hombres más ricos del mundo) ni su cercanía con el presidente estadounidense Donald Trump.

“¿Las películas que estrenen van a estar adaptadas al gusto de Trump? ¿Van a empezar a tomar medidas drásticas contra el contenido que no les parezca ideológicamente alineado con la derecha?”, cuestionó el cineasta y, de cierta forma, sus palabras nos recuerdan a lo planteado por Karla Sofía Gascón.