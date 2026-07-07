EE.UU. revoca las exenciones a la venta de petróleo iraní

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE.UU. revocó este martes las exenciones temporales a la venta de petróleo iraní adoptadas bajo el memorando de entendimiento firmado con Teherán.

Según el comunicado, las nuevas transacciones están prohibidas a partir del 7 de julio, pero las antiguas pueden completarse hasta el 17 de julio.

La medida fue tomada en respuesta a los supuestos ataques iraníes contra dos buques en el estrecho de Ormuz. Previamente un funcionario estadounidense explicó a Axios que “el memorando de entendimiento vigente con Irán se basa exclusivamente en el cumplimiento de ciertos requisitos”, lo que significa que Teherán solo obtendrá beneficios si cumple el documento.

La tensión en torno al estrecho de Ormuz continúa pese al memorando de entendimiento y las negociaciones en marcha. En las últimas semanas se registraron ataques contra buques comerciales y bombardeos estadounidenses contra objetivos militares.

Irán habría disparado en la noche de este lunes al menos dos misiles contra buques comerciales que navegaban por la zona. Ambas embarcaciones habrían sufrido daños importantes, aunque no se reportaron heridos. El incidente se produjo después de que expirara un acuerdo de una semana entre EE.UU. e Irán para detener los ataques en el estrecho.

En paralelo, el viceministro iraní de Asuntos Exteriores para Asuntos Jurídicos e Internacionales, Kazem Gharibabadi, afirmó la semana pasada que la seguridad del golfo Pérsico no debe basarse en el liderazgo del CENTCOM y sostuvo que “el estrecho de Ormuz está bajo el mando de Irán”.