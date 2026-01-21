Joven conductora vuelca su vehículo en el Circuito Universitario

Una joven conductora resultó lesionada tras protagonizar un aparatoso accidente vial registrado en el cruce del Circuito Universitario y Campo del Norte, a la altura del paso del Norte.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer viajaba a bordo de un vehículo Chevrolet Spark y circulaba de oeste a este sobre el Circuito Universitario, cuando por causas aún no determinadas perdió el control de la unidad, impactó contra el cordón de la banqueta y terminó volcada sobre el toldo.

Tras el choque, al lugar arribaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención médica a la conductora por lesiones de consideración menor, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Elementos de la Policía Vial acudieron al sitio para tomar nota del accidente, realizar el peritaje correspondiente y coordinar el flujo vehicular, ya que el percance generó afectaciones momentáneas en la circulación de la zona.