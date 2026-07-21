CCE Chihuahua exige acuerdos para concretar el nuevo Hospital del IMSS

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Chihuahua considera indispensable que la construcción del nuevo Hospital del IMSS deje de ser motivo de confrontación y se convierta en una prioridad compartida entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y los distintos órdenes de gobierno en beneficio de nuestros trabajadores y sus familias.

En este contexto, el CCE Chihuahua plantea lo siguiente:

Chihuahua aporta más de 25 mil millones de pesos anuales al IMSS mediante las cuotas obrero-patronales que realizan las empresas y los trabajadores del estado. En ese sentido, la ciudad de Chihuahua aporta cerca de 11 mil millones de pesos anuales. Por ello, esta contribución debe reflejarse en una infraestructura hospitalaria suficiente y en servicios de salud de calidad para los derechohabientes. El terreno propuesto en el suroriente de la ciudad reúne condiciones de factibilidad y una visión de largo plazo. Cuenta con superficie suficiente, estudios de mecánica de suelos y viabilidad técnica; no presenta problemas pluviales y ofrece condiciones adecuadas de accesibilidad. Si bien hay una gasera en la zona, esta se puede reubicar. Si Protección Civil Estatal ha realizado observaciones, corresponde al Gobierno del Estado atenderlas y resolverlas a la brevedad para no retrasar este proyecto estratégico. El sector empresarial exige un nuevo hospital para sus colaboradores y sus familias ya que el déficit de camas hospitalarias en la ciudad de Chihuahua es enorme, y es apremiante ampliar la capacidad de atención médica ya que, incluso, 260 camas más tampoco resuelven este déficit. No obstante, como empresarios seguiremos promoviendo más clínicas y hospitales privados. Si el IMSS expresa la falta de un terreno factible, que lo exija formalmente, pues corresponde al Gobierno del Estado y al Gobierno Municipal entregarlo en las condiciones requeridas. Tanto el Instituto como las autoridades tienen la responsabilidad de sacar adelante este proyecto. Los empresarios exigimos que se pongan de acuerdo y den resultados. Hacemos un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, a los servidores públicos, a los partidos políticos y a todos los actores involucrados para que trabajen con autenticidad, responsabilidad y una actitud constructiva que permita alcanzar esta meta en beneficio de Chihuahua. Las gestiones para concretar este proyecto deben realizarse en las mesas de trabajo y en las oficinas de las instituciones, no en los medios de comunicación. Esperamos noticias pronto sobre acuerdos, avances concretos y resultados en el menor tiempo posible. Pedimos paciencia a nuestros colaboradores y a sus familias ya que, como empleadores, hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para lograr un nuevo Hospital del IMSS, al igual que impulsar una mejora en los servicios de salud que reciben, además de cumplir puntualmente con nuestras obligaciones, pagar cuotas obrero-patronales muy elevadas y atender de manera permanente los procesos de auditoría del Instituto. Sin embargo, seguiremos promoviendo la suma de esfuerzos interinstitucional entre los servicios de salud del estado y los de la federación, siempre exigiendo resultados acordes con el esfuerzo que realizan las empresas y sus colaboradores.

La salud de casi un millón de derechohabientes no puede quedar atrapada en diferencias políticas o administrativas; requiere voluntad, coordinación y decisiones oportunas. Los empresarios estamos cumpliendo con nuestra parte. Corresponde ahora a las instituciones responder de la misma forma y hacer realidad el hospital que los trabajadores y sus familias merecen.