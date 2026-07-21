Nominan a la S. de Salud Chihuahua a los premios NovaGob México 2026 por plan contra la desnutrición infantil

– _El proyecto se llama “Programa Intersectorial para Atención a la Desnutrición Infantil en el Estado de Chihuahua”_

La Secretaría de Salud fue nominada como finalista en la segunda edición de los Premios de Innovación Pública NovaGob México 2026, gracias al proyecto “Programa Intersectorial para la Atención de la Desnutrición Infantil en el Estado de Chihuahua”.

Esta estrategia fortalece la atención integral de niñas y niños en condición de vulnerabilidad, en particular en comunidades de la Sierra Tarahumara.

El proyecto fue presentado por la directora del Hospital Infantil de Especialidades de Chihuahua, Sandra Caraveo, y el secretario de Salud del Estado, Gilberto Baeza.

Fue nominadoen la Categoría 5: Innovación en Desarrollo Social, que reconoce iniciativas orientadas a reducir las desigualdades, promover la inclusión e impulsar el desarrollo social, mediante soluciones innovadoras implementadas desde las instituciones públicas.

Los Premios de Innovación Pública NovaGob México distinguen proyectos, iniciativas y equipos que impulsan la transformación de la administración pública, con acciones de impacto tangible para la población.

El Programa Intersectorial para la Atención de la Desnutrición Infantil articula esfuerzos entre diversas instituciones para fortalecer la prevención, detección, atención y seguimiento de la desnutrición infantil, con un enfoque integral que busca mejorar la calidad de vida y el desarrollo de las niñas y los niños que más lo necesitan.

Como parte de la etapa final del certamen, además de la evaluación del jurado, permanece abierta la votación pública para respaldar los proyectos finalistas.

Por ello, la Secretaría de Salud invita a la ciudadanía a sumarse a este reconocimiento mediante su voto.

Para participar es necesario ingresar al enlace de votación: https://forms.gle/jCAyjd8SGNng6dgX6, iniciar sesión con una cuenta de Gmail, seleccionar la Categoría 5: Innovación en Desarrollo Social y elegir la opción “B. Programa Intersectorial para la Atención de la Desnutrición Infantil en el Estado de Chihuahua”. Finalmente, se debe dar clic en “Enviar”.

La votación permanecerá abierta hasta las 23:59 horas del 24 de julio. Los resultados se darán a conocer durante el Segundo Congreso Nacional de Innovación Pública, que se celebrará los días 27 y 28 de agosto en Guadalajara, Jalisco, donde también tendrá lugar la ceremonia de premiación.

Esta nominación representa un reconocimiento al trabajo que realiza la Secretaría de Salud para impulsar estrategias innovadoras que contribuyen a mejorar la salud de la población infantil del estado, mediante acciones coordinadas que fortalecen la atención de quienes más lo requieren.