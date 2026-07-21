Morena decidió que sigas pagando de tu bolsa la medicina que deben darte de forma gratuita: Manque Granados

Manque Granados, diputada federal por Chihuahua, lamentó que la 4T frenara su propuesta de reembolso de medicamentos para garantizar que los pacientes puedan completar sus recetas, ante la realidad del IMSS, el ISSSTE y los sistemas de salud del Gobierno Federal.

“Morena decidió que sigas pagando de tu bolsillo la medicina que el IMSS y el ISSSTE deben darte de forma gratuita”, denunció.

Expuso en conferencia de prensa del PAN Estatal que las personas que padecen enfermedades crónicas delicadas esperan semanas para recibir sus medicamentos o lastiman su economía familiar al comprarlos cuando no los encuentran en las farmacias de los centros de salud públicos.

Morena y sus aliados rechazaron la iniciativa de reembolso de medicamentos en la Comisión de Salud la semana pasada porque afirman que la Constitución establece el derecho de acceso a la salud, sin embargo, el problema es que ese derecho no se está cumpliendo.

Afirmó Manque Granados que el derecho existe en la Constitución, pero como legisladores deben buscar las herramientas para hacerlo realidad. “El problema es que millones de mexicanos salen del hospital con una receta… y sin el medicamento”.

“Las fallas administrativas las debe resolver el gobierno, no el enfermo. Cuando un paciente con diabetes, cáncer o hipertensión necesita un medicamento, no puede esperar semanas a que llegue una compra consolidada”, dijo la legisladora por Chihuahua.

Reiteró que Chihuahua es de los estados que más aporta al IMSS, es el segundo con más formalidad laboral y el año pasado entregó más de 26 mil millones de pesos que no se ven reflejados en el servicio, pues no hay medicamentos, el sistema está saturado y el personal está rebasado con largas jornadas de trabajo.