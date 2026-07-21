Chihuahua seguirá siendo atracción de inversión: Canaco



Alejandro Lazzarotto presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) dio a conocer que Chihuahua seguirá siendo una atracción de inversión para la industria aeroespacial.

“La gran parte de la industria se ha versificado al ir a una exposición de industria aeroespacial es bueno que vayan, van las personas indicadas para la atracción de inversiones”, comentó.

La industria aeroespacial es de las más demandantes para Chihuahua por lo cual seguirá siendo bendecidas ya que los aranceles no tocado esta industria.

Con esta llegada de nuevas empresas y expansiones anunciadas por la Gobernadora Maru Campos, Canaco resalta que esto podrá impulsar los comercios con nuevos empleos y derrama económica para la ciudad.