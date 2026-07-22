Diputados frenarán cobros excesivos de aseguradoras y hospitales privados

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal (Morena), anunció que para el próximo periodo ordinario se tiene contemplado descongelar la iniciativa que busca regular los cobros excesivos de aseguradoras de Gastos Médicos Mayores y hospitales privados en México.

Al detallar la agenda legislativa del siguiente periodo, el líder de Morena en San Lázaro informó que este tema, que se esperaba fuera votado en abril pasado, se detuvo unos meses, pero es parte de la agenda que impulsará Morena en el siguiente periodo.

“El tema, muy importante, en el que me he detenido algunos meses, junto con los grupos parlamentarios que lo han planteado, es el tema de los seguros de gastos médicos mayores, de los abusos que se están cometiendo por las aseguradoras e incluso los altos costos en hospitales privados.

“Todo esto es parte de la agenda nuestra del grupo parlamentario de Morena, pero que también comparten otros grupos parlamentarios con los que conversaremos para lograr consensos amplios a partir del 1° de septiembre”, dijo.

Días antes de cerrar el periodo, Morena y sus aliados frenaron la discusión ante el pleno del dictamen que buscaba poner freno a lo que se consideró abusos, opacidad y cobros excesivos de aseguradoras de Gastos Médicos Mayores y hospitales privados en México, ante observaciones realizadas por Hacienda por posibles afectaciones a la recaudación.

Entre lo propuesto está el aplicar tasa cero del IVA a los gastos de seguros de gastos médicos mayores para personas aseguradas de 60 años o más, así como la deducción de ISR de las primas que paguen.

La propuesta derivada de una iniciativa del diputado del PRI, Jericó Abramo Masso, también plantea considerar la inflación general como un tope máximo del costo de la prima anual.

El dictamen, respaldado por todas las fuerzas parlamentarias en el Congreso, plantea reformas a diversas leyes federales para evitar que las aseguradoras nieguen el pago cuando el paciente no acudió a atenderse con médicos dentro de las redes controladas por las propias aseguradoras.

Más dientes a Profeco y Condusef

Asimismo, la propuesta busca dotar de capacidades a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para poder sancionar a hospitales privados y las aseguradoras que abusen de sus clientes.

La reforma también obliga a los hospitales privados a transparentar sus precios y servicios de manera pública. Esta disposición busca terminar con cobros desproporcionados y discrecionalidad, que afectan a miles de familias.

De ser aprobado, el dictamen permitirá a los usuarios cambiar de compañía aseguradora sin perder antigüedad ni derechos, incluyendo a personas mayores de 60 años, un grupo históricamente excluido de la portabilidad.