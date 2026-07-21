Lleva Jorge Soto gestión legislativa al ejido Bellavista

El diputado local Jorge Soto recorrió el ejido Bellavista, en el municipio de Chihuahua, donde sostuvo un diálogo con habitantes para conocer directamente las necesidades de la comunidad en materia de infraestructura, servicios y desarrollo productivo.

Durante el encuentro, vecinas y vecinos plantearon la rehabilitación de la cancha comunitaria, la reparación de los sanitarios del salón de usos múltiples, la construcción de un puente que evite el aislamiento durante la temporada de lluvias y la creación de espacios recreativos para niñas y niños.

Soto explicó que este tipo de recorridos forman parte de su trabajo legislativo, ya que permiten identificar necesidades que posteriormente pueden canalizarse mediante gestiones institucionales, seguimiento presupuestal y coordinación con las autoridades responsables.

“El trabajo de un representante también implica recorrer las comunidades, escuchar a sus habitantes y conocer directamente los problemas que enfrentan”, expresó.

Uno de los temas centrales fue el proyecto productivo que desarrollan siete mujeres de la comunidad, quienes cultivan girasoles y chile como una alternativa para generar ingresos.

Las participantes señalaron que han logrado mantener el proyecto con recursos propios, aunque requieren infraestructura, capacitación y acompañamiento institucional para fortalecerlo y ampliar su capacidad productiva.

Ante ello, el diputado destacó que los programas públicos generan mejores resultados cuando respaldan iniciativas que surgen desde las propias comunidades y cuentan con organización y participación ciudadana.

Durante la reunión también se analizaron alternativas de capacitación en actividades como agricultura, apicultura, panadería y soldadura, además de la posibilidad de impulsar una pequeña tortillería comunitaria que contribuya a generar empleo e ingresos para mujeres de la localidad.

“Los gobiernos deben ser aliados del esfuerzo de la gente. Cuando una comunidad se organiza y participa, los proyectos tienen mayores posibilidades de consolidarse y mantenerse en el tiempo”, afirmó.

Los habitantes también señalaron el potencial turístico de Bellavista, donde se ha incrementado la llegada de visitantes procedentes de Chihuahua y Ciudad Juárez, atraídos por el entorno natural y las cabañas que operan en la zona.

En ese sentido, plantearon explorar proyectos que fortalezcan la actividad turística, promuevan el consumo local y generen nuevas oportunidades económicas para las familias de la comunidad.

Finalmente, el legislador señaló que, aunque varias de las solicitudes corresponden a distintos órdenes de gobierno, el Poder Legislativo puede contribuir mediante el acompañamiento institucional, el seguimiento de las gestiones y la revisión de prioridades presupuestales para que los recursos públicos respondan a las necesidades de la población rural.