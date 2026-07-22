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Una elefanta ‘roba’ un rastrillo para rascarse y luego lo devuelve

Una famosa elefanta en Tailandia protagonizó un divertido momento: le arrebató un rastrillo a un granjero, se rascó la barriga y las orejas, y luego se lo devolvió educadamente.

El enorme animal, de nombre Khamphong, es una celebridad local que aparece con frecuencia en videos virales por su adorable comportamiento.

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