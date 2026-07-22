Una elefanta ‘roba’ un rastrillo para rascarse y luego lo devuelve

Una famosa elefanta en Tailandia protagonizó un divertido momento: le arrebató un rastrillo a un granjero, se rascó la barriga y las orejas, y luego se lo devolvió educadamente.
El enorme animal, de nombre Khamphong, es una celebridad local que aparece con frecuencia en videos virales por su adorable comportamiento.
Una elefanta de Tailandia robó un rastrillo para rascarse.
Le quitó con destreza el rastrillo al granjero, se rascó y, a continuación, le devolvió educadamente la herramienta al trabajador.
La elefanta se llama Khamphong; es toda una estrella local y suele aparecer en vídeos… pic.twitter.com/Gt0sFIgSAl
— Primero “ Los Animales 🐶” (@rabbitwhite_84) July 22, 2026