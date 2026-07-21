Confirma Senasica segundo caso de gusano barrenador en la entidad

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) informó de un segundo caso de gusano barrenador en ganado chihuahuense.

Recientemente trascendió que había un caso sospechoso en San Francisco del Oro, cerca de donde se presentó el primer caso activo.

El secretario de Desarrollo Rural, Mauro Parada Muñoz mencionó que desde el momento en que se tomó una muestra de la larva para su análisis, el caso se consideró como activo para efectos de protocolo.

En este sentido, se aplicaron medidas de desinfección y limpieza, estableciendo una zona focal de 20 kilómetros y una zona perifocal de 40 kilómetros para la inspección y aplicación preventiva de del antiparasitario Ivermectina.

Cabe señalar que el primer caso de gusano barrenador en la entidad se confirmó el pasado 14 de julio, en un becerro de un rancho en Hidalgo del Parral.