Trump quiere que Infantino sea secretario general de la ONU, según el NYT

Donald Trump considera que Gianni Infantino, actual presidente de la FIFA, sería un buen candidato para suceder a António Guterres en la Secretaría General de la ONU, reveló al diario New York Post una fuente cercana al mandatario estadounidense.

Según el reporte, Trump estima que el dirigente deportivo “es respetado por todos” y “posee una habilidad especial para unir a la gente”. Paolo Zampolli, enviado especial de Washington para alianzas globales, respaldó la propuesta elogiando su capacidad corporativa: “En la ONU hay que tratar con 193 Estados miembros. En la FIFA hay más de 200, y su trayectoria demuestra que sabe cómo gestionar”, afirmó al rotativo, añadiendo que es alguien “querido por todos” y que “haría un gran trabajo”.

Detrás de esta inusual maniobra, destaca el diario, el inquilino de la Casa Blanca percibe una excelente oportunidad para hacer contrapeso a aspirantes que generan resistencia en Washington —como la expresidenta chilena Michelle Bachelet o el director del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi—, quienes debatirán sus propuestas este jueves en un foro abierto en la Asamblea General. Además, la designación de Infantino podría mejorar la relación de Trump con la ONU, a la que ha criticado por considerarla ineficaz.

Aunque se desconoce si Infantino estaría dispuesto a postularse y hasta qué punto Trump ha conversado con él sobre el asunto, la iniciativa estadounidense surge en un momento clave para su carrera. Su reelección al frente de la FIFA en 2027 luce incierta, ya que los escándalos y controversias de la reciente Copa del Mundo han provocado que varias federaciones le den la espalda. De hecho, el presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional de España (LaLiga), Javier Tebas, aseguró recientemente que Infantino debería salir de la dirigencia de la FIFA.