Lluvias se mantendrán en la región serrana, pero se aleja pronóstico en el resto del territorio estatal

En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, ambiente de fresco a templado. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la mayor parte de la región, y muy caluroso en zonas de Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

Lluvias puntuales fuertes en Chihuahua (oeste y suroeste) y Durango (oeste y suroeste), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.

Así como lluvias lluvias aisladas en zonas de Zacatecas. Dichas lluvias se podrían acompañar con descargas eléctricas. Sin lluvia en Coahuila, nuevo León, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Viento de componente este de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en zonas de Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí, y de la misma intensidad pero de componente sur en Coahuila y Nuevo León, y rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Chihuahua.