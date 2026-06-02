Joel Huiqui revela que no ha renovado con Cruz Azul

Joel Huiqui estuvo presente en la entrega del premio de equipo de la temporada para Cruz Azul en las instalaciones de la FMF (Federación Mexicana de Futbol). Tras la premiación, el técnico mexicano confirmó que de momento no ha firmado su nuevo contrato para seguir como el estratega del equipo para el Apertura 2026.

“Estamos en eso, como lo mencionó el presidente, el interés es que me quede y yo encantado de quedarme y estamos en eso”, informó Joel Huiqui.

En la Jornada 17, Joel Huiqui tomó la dirección técnica de forma interina tras la salida de Nicolás Larcamón. Huiqui logró terminar como tercer lugar del torneo y después, tuvo una liguilla casi perfecta, logrando levantar la décima ante Pumas y con un paso invicto fue campeón después de solo siete partidos dirigidos en Liga Mx.

Huiqui también agradeció todo el apoyo que ha recibido tras conseguir el título la semana pasada. “Bien, muy padre, la verdad, muy contentos, porque no había entrado las redes, y ha sido todo México. Estoy muy agradecido con la gente, hay amigos que me han escrito y los he visto y han estado muy contentos porque ganamos el campeonato, pero la verdad es que estando en casa he podido ver todo el escenario y estoy muy contento de que la gente lo ha disfrutado muchísimo y estoy muy contento, a la afición felicidades se lo merecen y viene lo mejor”, declaró.