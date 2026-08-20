Ratifica SSPE validez oficial de oferta académica del IESP

Como parte de la estrategia de profesionalización y especialización de los cuerpos de seguridad impulsada por el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través del Instituto Estatal de Seguridad Pública (IESP), recibió la autorización y validez oficial de estudios por parte de la Secretaría de Educación y Deporte de Gobierno del Estado.

Durante la IV Ceremonia de Entrega de Acuerdos de Autorización y Validez Oficial de Estudios, el subsecretario de Profesionalización y Especialización Policial, Guillermo A. Almazán Smith, recibió la certificación que ratifica la validez oficial de las carreras de licenciatura, maestría y doctorado que ofrece el IESP.

Esta certificación fortalece la oferta académica de la institución y permite continuar con la formación de policías y personal administrativo de las instituciones de seguridad del estado, mediante programas orientados a la profesionalización y especialización de quienes desempeñan funciones dentro del servicio público.

Entre la oferta académica del IESP se encuentran las licenciaturas en Derecho, Criminología y Administración, entre otras áreas de formación.

En materia de posgrados, se ofrecen las maestrías en Derechos Humanos y Perspectiva de Género, así como en Gestión de Sistemas de Seguridad Pública; mientras que en el nivel de doctorado se cuenta con el programa en Ciencias de la Seguridad Pública.

De esta manera, el IESP contribuye a que las y los integrantes de las instituciones de seguridad cuenten con mayores herramientas académicas y especializadas para el desempeño de sus funciones, fortaleciendo una corporación profesional y preparada para atender los retos actuales en materia de seguridad pública.

Asimismo, el Instituto ofrece alternativas para fortalecer la educación de los elementos operativos que así lo requieran, mediante la posibilidad de cursar la educación media superior en modalidad abierta, contribuyendo a la regularización académica del personal.

La SSPE refrenda su compromiso de continuar fortaleciendo la capacitación, profesionalización y especialización de sus integrantes, como parte de una estrategia integral que busca contar con policías mejor preparados, con mayores conocimientos y herramientas para brindar un servicio de seguridad de calidad a las familias chihuahuenses.