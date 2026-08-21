Choque deja a conductora lesionada en Circuito Universitario

Un choque con personas lesionadas se registró en el cruce de Circuito Universitario y Cafetales de Huixtla, donde se vieron involucrados una Chevrolet Tahoe negra y un Mazda 6 con placas de Washington.

De acuerdo con los primeros reportes, la Tahoe circulaba de sur a norte por Circuito Universitario cuando el Mazda salió de Cafetales de Huixtla sin respetar el alto. El conductor del Mazda avanzó hacia el carril extremo izquierdo y posteriormente intentó incorporarse nuevamente a la derecha, cortándole la circulación a la Tahoe.

Tras el impacto, el Mazda 6 se proyectó contra una motocicleta que se encontraba estacionada. La conductora del Mazda resultó lesionada y fue trasladada por paramédicos de Cruz Roja a un hospital para recibir atención médica. Autoridades acudieron al lugar para realizar el reporte correspondiente.