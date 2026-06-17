Jaguar aparece en una universidad colombiana… y suspenden las clases

Un jaguar adulto fue avistado este martes en las instalaciones de la sede Amazonía de la Universidad Nacional de Colombia, en la ciudad de Leticia, lo que obligó a suspender las actividades presenciales y activar un operativo de seguridad.

🇨🇴 Un jaguar aparece en una universidad y suspenden las clases pic.twitter.com/p2aBJA0HPn — Sepa Más (@Sepa_mass) June 17, 2026

El felino fue visto cerca de la biblioteca del campus y, horas después, la institución confirmó que abandonó el predio sin sufrir daños, tras un trabajo coordinado con autoridades ambientales y especialistas, entre ellos un experto del Ejército de Brasil.