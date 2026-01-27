ISSSTE da atención constante a paciente tras denuncia

Luego de darse a conocer una denuncia ciudadana en contra del nstituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) por una falta de atención a un paciente por falta de insumos, es la institución la que sale a aclarar que en todo momento se ha brindado atención y seguirán atentos al cuadro clínico.

La hija de la paciente señaló que un médico especialista de la Delegación Chihuahua la diagnosticó a su mamá un tumor cerebral y ordenó una craneotomía de urgencia, ya que existe riesgo de daño cerebral si no se realiza la intervención, por lo que señalaba se había negado una cirugía de urgencia a una de sus derechohabientes por falta de insumos.

Al respecto, el Hospital Lázaro Cárdenas señalá que en todo momento se ha brindado atención médica a la paciente, de acuerdo con su estado de salud y conforme a los protocolos clínicos establecidos.

De manera permanente se mantiene comunicación con sus familiares, a quienes se les ha informado oportunamente sobre el cuadro clínico de la paciente, así como sobre las opciones médicas para la definición de acciones a seguir. Se continúa brindando acompañamiento por parte de esta unidad hospitalaria.

El ISSSTE en Chihuahua refrenda su compromiso con la atención y seguimiento oportuno de sus pacientes, mediante el trato digno y cercano.