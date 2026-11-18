Silvia Margarita Alvídrez, directora de Registro Civil y panista dio a conocer que, tras ser señalada por Luis Villegas de supuesto apoyo de recursos y político a Santiago de la Peña con la colocación de espectaculares, es la misma funcionaria quien declara que no ha incurrido en ninguna falta y pues todo aquel apoyo se realiza fuera del horario laboral y hay molestia porque De la Pela tiene un proyecto de éxito.

En este sentido la funcionaria estatal comentó que por el momento no ha sido notificada de alguna denuncia formal en su contra, por lo cual estará en espera de un proceso como anunció el panista Villegas.

“Pues hasta ahorita no he sido notificada por ningún medio de este formal me enteré por la rueda de prensa que dio, lo que comentó y pues bueno, yo estoy segura de que no he incurrido en ninguna falta, soy muy cuidadosa de mi trabajo, de mis horarios y también obviamente reafirmo y confirmo mi apoyo total a Santiago de la Peña como militante de Acción nacional y estoy segura de que vamos bien y en su momento cuando seamos notificados, si es que hay tal notificación”, comentó.

En este sentido destacó que hay ciertas personas que les gusta subirse a dar noticias, a hacer ruedas de prensa únicamente para llamar la atención por lo cual estará en espera de una denuncia formal, además de estar lista con un equipo de abogados y que se analice todo, pues reitera que está tranquila y que no ha hecho nada indebido.

“Se trata de personas que no tienen ahorita mucha actividad, y que están tratando de llamar la atención y pues como repito, luego cuando se ve un proyecto que va avanzando, que va con éxito, pues luego te empiezan a tirar, ¿no? Entonces creo que ese es el meollo del asunto, están preocupados porque ven que Santiago de la Peña es un excelente aspirante y que en su momento no lo dudo, será un excelente candidato y un excelente alcalde, y eso pues los trae un poco nerviosos a dos, tres personajes y que no haya como denostar y que no haya como tratar de hacer una campaña en contra sin fundamento”, comentó.

Asimismo, le manda un mensaje al panista Luis Villegas en que se concentre en otras actividades proactivas a favor del Partido Acción Nacional (PAN) con el fin de no causar más división.

“Creo que el exmagistrado debería de ocuparse un poquito más en cosas proactivas, él hace mucha mención que es militante del partido desde hace muchos años y que siempre ha colaborado a en manera activa dentro del partido, pues yo creo que ahorita con este tipo de acciones no abona a lo que todos los panistas estamos tratando de hacer que es abonar a un proyecto de Marco Bonilla, en donde tratamos de que los perfiles, los mejores perfiles se vayan ahí sumando y con esto el Partido Acción Nacional tenga los mejores candidatos y candidatas para contrarrestar a morena, que es quien en realidad es nuestro enemigo”, concluyó.