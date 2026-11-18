El director general del Seguro Social informó que, a 21 días del inicio del plan 12 acciones en 120 días, se registran avances en atención médica, abasto de medicamentos, contratación de especialistas y estabilidad laboral.

De las 6 mil 294 cirugías realizadas en horarios nocturnos y fines de semana, 3 mil 72 fueron de cataratas, con lo que se amplían las oportunidades de atención para pacientes en espera de una intervención.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) avanza en la reducción del rezago quirúrgico con 6 mil 294 intervenciones adicionales realizadas en turnos nocturnos y fines de semana, mientras que 64 equipos médicos de alta tecnología ya se encuentran en operación para fortalecer la capacidad diagnóstica y de atención en hospitales del país, informó su director general, Zoé Robledo.

Durante la conferencia de prensa que encabezó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, en Palacio Nacional, el titular del Seguro Social presentó los primeros resultados del plan 12 acciones en 120 días, una estrategia que busca mejorar la atención a los derechohabientes con medidas concretas que van desde la modernización hospitalaria hasta la contratación de especialistas y el fortalecimiento de las condiciones laborales.

Destacó que, de las cirugías adicionales efectuadas desde el 12 de octubre, 3 mil 072 corresponden a cataratas, además de procedimientos de vesícula, hernias, rodilla y cadera, entre otros, lo que representa una oportunidad para que miles de pacientes reciban una intervención sin continuar en lista de espera.

Zoé Robledo señaló que la estrategia no solamente busca incrementar el número de procedimientos, sino aprovechar la infraestructura y los horarios disponibles para responder a una de las principales necesidades de la población derechohabiente: recibir atención médica oportuna.

En el rubro de equipamiento, anunció que 64 dispositivos de alta tecnología ya atienden pacientes, mientras que 81 se encuentran instalados y 69 han avanzado a la etapa de pruebas y capacitación del personal que los operará.

Como parte de este proceso, informó que este 17 de noviembre entrarán en funcionamiento dos tomógrafos de 256 cortes en el Hospital General Regional (HGR) No. 1 de Charo, Michoacán, y en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 42 de Puerto Vallarta, Jalisco.

Explicó que estos equipos permiten obtener imágenes de mayor precisión en menor tiempo, particularmente para estudios cardiológicos, traumatológicos y ortopédicos.

La meta institucional contempla la incorporación de 26 tomógrafos de estas características en todo el país.

En cuanto al suministro de medicamentos, el director general reportó que el IMSS alcanzó 94 por ciento de surtimiento completo de recetas, resultado que refleja una recuperación en la disponibilidad de tratamientos para los derechohabientes.

Detalló que otro de los ejes prioritarios es mejorar la atención desde el primer contacto con los servicios de Urgencias. En este sentido, informó que 5 mil 854 integrantes del personal de seguridad han sido capacitados en trato digno, cifra equivalente al 88 por ciento del universo previsto.

En materia de justicia laboral, el titular del Seguro Social destacó que 4 mil 119 trabajadoras y trabajadores ya obtuvieron su base, como parte de un proceso de regularización que reconoce particularmente al personal que ingresó durante la pandemia y que ha contribuido a mantener la operación de hospitales y unidades médicas.

Detalló que la basificación comprende a médicas, médicos, personal de enfermería, laboratorio, higiene, limpieza, almacenes y farmacias, y representa un avance del 38 por ciento respecto de la meta de 10 mil 939 plazas que deberán otorgarse al 1 de enero de 2027.

Respecto del fortalecimiento de las plantillas médicas, anunció que esta semana se llevará a cabo una segunda jornada de reclutamiento de especialistas, con mil 688 aspirantes registrados y una meta de contratación de 2 mil 500 profesionales.

Precisó que los días 18 y 19 de noviembre se atenderá a personal sustituto que actualmente labora en el Instituto, mientras que el 20 y 21 de noviembre participarán médicas y médicos especialistas provenientes de otras instituciones, con el propósito de cubrir necesidades de atención en hospitales del Seguro Social.

El director general del IMSS subrayó que el plan, construido a partir de las propuestas y necesidades de las y los trabajadores, se encuentra en el día 21 de 120 y que cinco de sus acciones ya presentan resultados verificables.

Aseguró que el IMSS mantendrá un seguimiento semanal de los compromisos hasta el 24 de febrero de 2027, con reportes de avances hospital por hospital, para garantizar que las medidas se reflejen en una mejor atención para los derechohabientes.

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