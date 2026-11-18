El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, Francisco Sánchez Villegas, fue nominado en tres categorías de los Congresistas Awards 2026, por su desempeño y trabajo legislativo.

El legislador chihuahuense contenderá por los reconocimientos de Congresistas MX a Mejor Diputado Local de Oposición, Mejor Diputado Revelación y Mejor Diputado Local del País.

Las nominaciones destacan una labor parlamentaria firme, así como el ejercicio de una oposición responsable desde el Congreso de Chihuahua, con una agenda orientada a la defensa de la libertad y el combate a la tiranía.

La participación de Francisco Sánchez en estas tres categorías proyecta a nivel nacional el trabajo realizado desde Chihuahua, en especial la defensa de la libertad, la seguridad y la privacidad de los ciudadanos.

Con estas postulaciones, el coordinador de la Bancada Naranja coloca su desempeño parlamentario entre lo más destacado del país, donde su trabajo es reconocido por encabezar causas no solo a nivel local, sino a nivel nacional.