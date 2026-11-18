La Fiscalía General del Estado, obtuvo un auto de vinculación a proceso, dictado en contra del adolescente de iniciales A. A. T. N., por el delito de homicidio simple, cometido en la ciudad de Chihuahua.

En el seguimiento a la audiencia inicial, un agente del Ministerio Público de la Unidad de Agentes Especializados en Justicia para Adolescentes Infractores, acreditó con datos de prueba la probable responsabilidad del imputado, por hechos registrados el 13 de noviembre de 2026.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, ese día, el imputado golpeó a la víctima del sexo masculino, en la vía pública, en la calle Adolfo de la Huerta, cruce con privada Manuel González, de la colonia Gustavo Díaz Ordaz.

El adolescente imputado fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

Ayer, martes 17 de noviembre, el Juez de Control especializado en justicia para adolescentes, resolvió, la situación jurídica del imputado y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

***De acuerdo con la legislación vigente, toda persona adolescente se presume inocente y será tratada como tal mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial, conforme al artículo 26 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.