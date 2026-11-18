​Con la presentación de 41 proyectos desarrollados por estudiantes, se llevó a cabo la inauguración de la 40.° edición del Desarrollo de Emprendedores de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

​Durante la ceremonia, el Mtro. Luis Alfonso Rivera Campos, rector de la UACH, dirigió un mensaje a los asistentes, destacando el impulso al talento juvenil, la vinculación con el sector productivo y la relevancia de fomentar el espíritu emprendedor entre la comunidad universitaria para el desarrollo económico y social del estado.

​Por su parte, la Dra. Cristina Cabrera Ramos, directora de la FCA, subrayó la trascendencia de celebrar 40 ediciones de este encuentro, señalando que marca un paso importante en su evolución, ya que por primera vez la totalidad de los proyectos se realizan a partir de problemáticas sociales. Asimismo, exhortó a los jóvenes a crear soluciones viables y reafirmó que desde la FCA continuarán preparando a profesionistas capaces de enfrentar los retos sociales actuales.

​Como parte de las actividades, el subdirector de Innovación y Desarrollo Emprendedor, licenciado Gabriel Omar Varela, compartió diversos consejos prácticos y tips de emprendimiento con los asistentes, brindándoles herramientas clave para fortalecer sus propuestas de negocio.

​La tradicional Feria Emprendedora FCA UACH permanecerá abierta al público general y a estudiantes de bachillerato los días 18 y 19 de noviembre en los salones superior e inferior de Seminarios. La jornada culminará el jueves 19 de noviembre a las 17:00 horas con la gran final, donde se presentarán en vivo los 10 mejores proyectos ante un jurado integrado por empresarios y representantes de cámaras locales.