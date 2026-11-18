Esta iniciativa facilita la identificación de señales de alerta, y reduce el riesgo de mortalidad y discapacidad mediante una respuesta médica oportuna

La Secretaría de Salud del Gobierno del Estado puso en marcha el programa de atención de la Enfermedad Vascular Cerebral (EVC) y la estrategia CAMALEÓN, con el propósito de fortalecer la detección de este padecimiento y mejorar la respuesta de los servicios médicos en Chihuahua.

Como parte de estas acciones, el 17 y 18 de noviembre se realizó la capacitación “Tiempo es Cerebro: Fortalecimiento de la Red de Atención del EVC en Chihuahua”, en el auditorio del Hospital Central Universitario.

La jornada estuvo dirigida a personal médico de primero y segundo nivel de atención, de Servicios de Salud de Chihuahua y del Instituto Chihuahuense de Salud (Ichisal), con la participación de profesionales de distintas regiones del estado.

Durante las sesiones se abordaron factores de riesgo, diagnóstico clínico y por imagen, tratamientos especializados, atención prehospitalaria y protocolos para mejorar la coordinación entre unidades médicas.

De manera complementaria, mediante un corte de listón en el Hospital Central Universitario se presentó la estrategia CAMALEÓN, diseñada para que la población reconozca fácilmente los principales síntomas de un evento vascular cerebral.

Su nombre permite recordar cuatro señales de alerta: CAra colgada, cuando un lado del rostro presenta una desviación; MAno pesada, ante la pérdida repentina de fuerza o sensibilidad en alguna extremidad; LEngua trabada, cuando existe dificultad para hablar o comprender, y ON, que invita a ponerse en acción y solicitar ayuda inmediata.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo Renán Covián García, dijo que identificar los síntomas desde su aparición es fundamental, ya que el tiempo transcurrido antes de administrar el tratamiento, puede determinar la supervivencia del paciente y la gravedad de las secuelas.

“El tratamiento que puede revertir un infarto cerebral solo funciona en las primeras horas. Si usted ve a alguien con la cara colgada, la mano pesada o la lengua trabada, no espere: considérelo una emergencia”, subrayó.

Ante cualquiera de estas señales, se recomienda llamar al 9-1-1 o acudir de inmediato a urgencias. También se debe evitar la automedicación y no proporcionar alimentos ni bebidas a la persona afectada.