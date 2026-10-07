Invitan a empresas locales a participar en Index Connect 2026 este 23 de octubre

El presidente de Index René Espinosa Terrazas y la directora de Index Myrna de las Casas lanzaron la invitación a empresas locales a participar en Index Connet 2026.

“Estamos convencidos del crecimiento de la industria con el acompañamiento de la proveeduria local, el factor más importante es el tema de la cadena de valor, no podemos hablar de nearshoring sin la proveeduría local”, comentó Espinosa.

Será el 23 de octubre index Conect en el hotel Sheraton con la participación de 30 empresas tractoras, este año se fortalecen las cadenas de suministro de Chihuahua está es una oportunidad para empresas locales que puedan llegar a este punto de trabajo de la mano de la industria de manufactura.

Esta será la edición dos de este proyecto que ha sido un éxito y la perspectiva de este año se espera romper récord de más de 30% de negocios.