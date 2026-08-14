Invita SDR a productores agroindustriales a anunciar sus productos en módulos de promoción

– _Podrán ofrecer sus bienes y servicios durante 45 días en espacios estratégicos de Chihuahua y Ciudad Juárez_

La Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) invita a las y los productores, así como a empresas agroindustriales del estado, a participar en la convocatoria de Módulos de Exhibición de Productos Chihuahuenses para la promoción y vinculación comercial.

A través de esta iniciativa, las y los participantes seleccionados podrán ofrecer sus bienes y servicios durante un periodo de 45 días, en módulos instalados en espacios institucionales y comerciales de Chihuahua y Juárez, lo cual los acercará a compradores potenciales.

El objetivo de la apertura de estos espacios, es servir como escaparate para dar a conocer la calidad, identidad y valor de los productos chihuahuenses, para facilitar el contacto directo entre los productores y posibles clientes. No funcionarán como puntos de venta.

Cada producto contará con información de la empresa, datos de contacto y una descripción técnica para que las personas, empresas o distribuidores interesados establezcan comunicación directa con quienes los elaboran, lo que generará la apertura de nuevos mercados.

Los módulos se ubicarán en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Rural, la Secretaría de Turismo, en el Quality Inn Chihuahua, Canacintra Ciudad Juárez, Pueblito Mexicano, Fideicomiso de Puentes Fronterizos y Parque Central de Ciudad Juárez, entre otros.

Las y los interesados pueden solicitar mayor información y registrarse al número (614) 429-33-00, extensiones 12561 y 12591, o completar su inscripción a través del formulario electrónico: https://forms.gle/SBTYGPyrz4xgWgMBA.